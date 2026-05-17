Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Ngoại hạng Anh 
18:30 Man United - Nottingham Forest FPT Play
21:00 Everton - Sunderland FPT Play
21:00 Brentford - Crystal Palace FPT Play
21:00 Wolves - Fulham FPT Play
21:00 Leeds United - Brighton FPT Play
23:30 Newcastle - West Ham FPT Play
V-League
17:00 HAGL - Hà Tĩnh FPT Play, TV360+7
18:00 Nam Định - Viettel FPT Play, VTV7, TV360
18:00 PVF-CAND - Hà Nội FPT Play, TV360+10
19:15 CAHN - Thanh Hóa FPT Play, HTV Thể thao, TV360
La Liga
00:00 18/05 Athletic Club - Celta Vigo SCTV, On Sports+
00:00 18/05 Vallecano - Villarreal SCTV
00:00 18/05 Levante - Mallorca SCTV, ON GOLF
00:00 18/05 Atletico - Girona SCTV, ON Football
00:00 18/05 Osasuna - Espanyol SCTV
00:00 18/05 Elche - Getafe SCTV, VTV Prime, ON+
00:00 18/05 Sevilla - Real Madrid SCTV, On Sport News
00:00 18/05 Sociedad - Valencia SCTV
00:00 18/05 Real Oviedo - Alaves SCTV
02:15 18/05 Barcelona - Real Betis SCTV, On Sports
Serie A
17:00 Pisa - Napoli  
17:00 Genoa - AC Milan  
17:00 AS Roma - Lazio  
17:00 Juventus - Fiorentina  
17:00 Como 1907 - Parma  
20:00 Inter - Hellas Verona  
23:00 Atalanta - Bologna  
01:45 18/05 Udinese - Cremonese  
01:45 18/05 Sassuolo - Lecce  
01:45 18/05 Cagliari - Torino  
Ligue 1
02:00 18/05 Lyon - Lens ON Sports News
02:00 18/05 Brest - Angers  
02:00 18/05 Marseille - Rennes ON Sports
02:00 18/05 Nice - Metz  
02:00 18/05 Strasbourg - AS Monaco ON Golf
02:00 18/05 Nantes - Toulouse ON Sports+
02:00 18/05 Lorient - Le Havre  
02:00 18/05 Paris FC - Paris Saint-Germain ON Football
02:00 18/05 Lille - Auxerre  

VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT

16/05

23:00

U17 Uzbekistan 2-2 U17 Hàn Quốc (pen 5-3)

TV360

17/05

00:00

U17 Việt Nam 0-3 U17 Australia

XEM VIDEO

  V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 23

16/05

18:00

Sông Lam Nghệ An 1-2 Ninh Bình

FPT Play, TV360+9, MyTV

 

16/05

18:00

Hải Phòng 4-2 Becamex TP. Hồ Chí Minh 

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV 

CHUNG KẾT CÚP FA ANH 2025/26

16/05

21:00

Man City 1-0 Chelsea

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 34

16/05

20:30

Bayern Munich 5-1 Cologne

TV 360

E.Frankfurt 2-2 Stuttgart

TV 360

Freiburg 4-1 RB Leipzig

TV 360

Heidenheim 0-2 Mainz

TV 360

Leverkusen 1-1 Hamburg

TV 360

M’gladbach 4-0 Hoffenheim

TV 360

St. Pauli 1-3 Wolfsburg

TV 360

Union Berlin 4-0 Augsburg

TV 360

Werder Bremen 0-2 Dortmund

TV 360

VĐQG NHẬT BẢN 2026 – VÒNG 17

16/05

12:00

Mito Hollyhock 0-1 Tokyo Verdy

16/05

14:00

Urawa Reds 0-0 FC Tokyo

16/05

15:00

Yokohama Marinos 0-1 Kashiwa Reysol

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 15

16/05

14:30

Daejeon Citizen 1-2 FC Seoul

16/05

17:00

Incheon Utd 1-2 Gwangju

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026 – CHUNG KẾT

17/05

00:45

Al Nassr 0-1 Gamba Osaka