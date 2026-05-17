|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|Ngoại hạng Anh
|18:30
|Man United - Nottingham Forest
|FPT Play
|21:00
|Everton - Sunderland
|FPT Play
|21:00
|Brentford - Crystal Palace
|FPT Play
|21:00
|Wolves - Fulham
|FPT Play
|21:00
|Leeds United - Brighton
|FPT Play
|23:30
|Newcastle - West Ham
|FPT Play
|V-League
|17:00
|HAGL - Hà Tĩnh
|FPT Play, TV360+7
|18:00
|Nam Định - Viettel
|FPT Play, VTV7, TV360
|18:00
|PVF-CAND - Hà Nội
|FPT Play, TV360+10
|19:15
|CAHN - Thanh Hóa
|FPT Play, HTV Thể thao, TV360
|La Liga
|00:00 18/05
|Athletic Club - Celta Vigo
|SCTV, On Sports+
|00:00 18/05
|Vallecano - Villarreal
|SCTV
|00:00 18/05
|Levante - Mallorca
|SCTV, ON GOLF
|00:00 18/05
|Atletico - Girona
|SCTV, ON Football
|00:00 18/05
|Osasuna - Espanyol
|SCTV
|00:00 18/05
|Elche - Getafe
|SCTV, VTV Prime, ON+
|00:00 18/05
|Sevilla - Real Madrid
|SCTV, On Sport News
|00:00 18/05
|Sociedad - Valencia
|SCTV
|00:00 18/05
|Real Oviedo - Alaves
|SCTV
|02:15 18/05
|Barcelona - Real Betis
|SCTV, On Sports
|Serie A
|17:00
|Pisa - Napoli
|17:00
|Genoa - AC Milan
|17:00
|AS Roma - Lazio
|17:00
|Juventus - Fiorentina
|17:00
|Como 1907 - Parma
|20:00
|Inter - Hellas Verona
|23:00
|Atalanta - Bologna
|01:45 18/05
|Udinese - Cremonese
|01:45 18/05
|Sassuolo - Lecce
|01:45 18/05
|Cagliari - Torino
|Ligue 1
|02:00 18/05
|Lyon - Lens
|ON Sports News
|02:00 18/05
|Brest - Angers
|02:00 18/05
|Marseille - Rennes
|ON Sports
|02:00 18/05
|Nice - Metz
|02:00 18/05
|Strasbourg - AS Monaco
|ON Golf
|02:00 18/05
|Nantes - Toulouse
|ON Sports+
|02:00 18/05
|Lorient - Le Havre
|02:00 18/05
|Paris FC - Paris Saint-Germain
|ON Football
|02:00 18/05
|Lille - Auxerre
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT
|
16/05
23:00
|
U17 Uzbekistan 2-2 U17 Hàn Quốc (pen 5-3)
|
TV360
|
17/05
00:00
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 23
|
16/05
18:00
|
Sông Lam Nghệ An 1-2 Ninh Bình
|
FPT Play, TV360+9, MyTV
|
16/05
18:00
|
Hải Phòng 4-2 Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
CHUNG KẾT CÚP FA ANH 2025/26
|
16/05
21:00
|
Man City 1-0 Chelsea
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 34
|
16/05
20:30
|
Bayern Munich 5-1 Cologne
|
TV 360
|
E.Frankfurt 2-2 Stuttgart
|
TV 360
|
Freiburg 4-1 RB Leipzig
|
TV 360
|
Heidenheim 0-2 Mainz
|
TV 360
|
Leverkusen 1-1 Hamburg
|
TV 360
|
M’gladbach 4-0 Hoffenheim
|
TV 360
|
St. Pauli 1-3 Wolfsburg
|
TV 360
|
Union Berlin 4-0 Augsburg
|
TV 360
|
Werder Bremen 0-2 Dortmund
|
TV 360
|
VĐQG NHẬT BẢN 2026 – VÒNG 17
|
16/05
12:00
|
Mito Hollyhock 0-1 Tokyo Verdy
|
16/05
14:00
|
Urawa Reds 0-0 FC Tokyo
|
16/05
15:00
|
Yokohama Marinos 0-1 Kashiwa Reysol
|
VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 15
|
16/05
14:30
|
Daejeon Citizen 1-2 FC Seoul
|
16/05
17:00
|
Incheon Utd 1-2 Gwangju
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026 – CHUNG KẾT
|
17/05
00:45
|
Al Nassr 0-1 Gamba Osaka