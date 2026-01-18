Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22

17/01
19:30

 Wolverhampton - Newcastle

FPT Play

17/01
22:00

 Aston Villa - Everton

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20

18/01
20:00

 Getafe - Valencia

SCTV 15

18/01
22:15

 Atletico Madrid - Alaves

SCTV 15

19/01
00:30

 Celta Vigo - Rayo Vallecano

SCTV 22

19/01
03:00

 Real Sociedad - Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21

18/01
18:30

 Parma - Genoa

ON FOOTBALL

18/01
21:00

 Bologna - Fiorentina

ON FOOTBALL

19/01
00:00

 Torino - Roma

ON FOOTBALL

19/01
02:45

 AC Milan - Lecce

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

18/01
21:30

 Stuttgart - Union Berlin

TV 360

18/01
23:30

 Augsburg - Freiburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18

18/01
21:00

 Strasbourg - Metz

ON SPORTS NEWS

18/01
23:15

 Nantes - Paris

ON SPORTS NEWS

 Rennes - Le Havre

ON SPORTS+

19/01
02:45

 Lyon - Brestois

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 19

18/01
18:15

 Heerenveen - Groningen

18/01
20:30

 Volendam - Utrecht

 Heracles - Twente

18/01
22:45

 Feyenoord - Sparta

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18

18/01
22:30

 Santa Clara - Famalicao

19/01
01:00

 Tondela - Braga

19/01
03:30

 Guimaraes Vitoria - Porto

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 20

18/01
20:00

 Servette - FC Zurich

18/01
22:30

 Basel - Sion

 Grasshopper - Thun

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 21

18/01
19:30

 KAA Gent - Anderlecht

18/01
22:00

 FCV Dender EH - Royal Antwerp

19/01
00:30

 Charleroi - Standard Liege

19/01
01:15

 Sint-Truidense - Oud-Heverlee Leuven

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 21

18/01
18:30

 Kasimpasa - Antalyaspor

18/01
21:00

Genclerbirligi - Samsunspor

 Kocaelispor - Trabzonspor

19/01
00:00

 Alanyaspor - Fenerbahce

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

18/01
20:00

 Mirandes - Andorra

18/01
22:15

 Santander - Las Palmas

19/01
00:30

 Albacete - Cadiz

 Burgos - Huesca

19/01
03:00

 Cordoba - Malaga

HẠNG 2 ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

18/01
19:00

 Holstein Kiel - Paderborn

 Bochum - Darmstadt

 Kaiserslautern - Hannover

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 20

18/01
21:00

 Pescara - Modena

18/01
23:15

 Palermo - Spezia

VĐQG MEXICO 2025/26 – VÒNG 3

19/01
01:00

 Pumas - Leon

19/01
06:00

 Santos Laguna - Juarez

19/01
08:00

 Pachuca - Club America

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 13

18/01
13:00

 Sydney - Wellington Phoenix

AFCON 2025 – CHUNG KẾT

19/01
02:00

Ma Rốc - Senegal

VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT

 

17/01  
18:30

U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc (pen 2-4)

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

17/01  
22:30

U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Australia

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22

17/01

19:30

Manchester Utd 2-0 Manchester City

FPT Play

17/01

22:00

Chelsea 2-0 Brentford

FPT Play

Liverpool 1-1 Burnley

FPT Play

Leeds 1-0 Fulham

FPT Play

Sunderland 2-1 Crystal Palace

FPT Play

Tottenham 1-2 West Ham

FPT Play

18/01

00:30

Nottingham Forest 0-0 Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20

17/01

20:00

Real Madrid 2-0 Levante

SCTV 15

17/01

22:15

Mallorca 3-2 Ath.Bilbao

SCTV 15

18/01

00:30

Osasuna 3-2 Real Oviedo

SCTV 22

18/01

03:00

Real Betis 2-0 Villarreal

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21

17/01

21:00

Udinese 0-1 Inter Milan

ON FOOTBALL

18/01

00:00

Napoli 1-0 Sassuolo

ON FOOTBALL

18/01

02:45

Cagliari 1-0 Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

17/01

21:30

Dortmund 3-2 St. Pauli

TV 360

Hamburg 0-0 M’gladbach

TV 360

Hoffenheim 1-0 Leverkusen

TV 360

Koln 2-1 Mainz

TV 360

Wolfsburg 1-1 Heidenheim

TV 360

18/01

00:30

RB Leipzig 1-5 Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18

17/01

23:00

Lens 1-0 Auxerre

ON SPORTS NEWS

18/01

01:00

Toulouse 5-1 Nice

ON SPORTS NEWS

18/01

03:05

Angers 2-5 Marseille

ON SPORTS NEWS

AFCON 2025 – TRANH HẠNG BA

17/01

23:00

Ai Cập 0-0 Nigeria (pen 2-4)

