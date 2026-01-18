|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
17/01
|
Wolverhampton - Newcastle
|
FPT Play
|
17/01
|
Aston Villa - Everton
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20
|
18/01
|
Getafe - Valencia
|
SCTV 15
|
18/01
|
Atletico Madrid - Alaves
|
SCTV 15
|
19/01
|
Celta Vigo - Rayo Vallecano
|
SCTV 22
|
19/01
|
Real Sociedad - Barcelona
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21
|
18/01
|
Parma - Genoa
|
ON FOOTBALL
|
18/01
|
Bologna - Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
19/01
|
Torino - Roma
|
ON FOOTBALL
|
19/01
|
AC Milan - Lecce
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
|
18/01
|
Stuttgart - Union Berlin
|
TV 360
|
18/01
|
Augsburg - Freiburg
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18
|
18/01
|
Strasbourg - Metz
|
ON SPORTS NEWS
|
18/01
|
Nantes - Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
Rennes - Le Havre
|
ON SPORTS+
|
19/01
|
Lyon - Brestois
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 19
|
18/01
|
Heerenveen - Groningen
|
18/01
|
Volendam - Utrecht
|
Heracles - Twente
|
18/01
|
Feyenoord - Sparta
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
18/01
|
Santa Clara - Famalicao
|
19/01
|
Tondela - Braga
|
19/01
|
Guimaraes Vitoria - Porto
|
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 20
|
18/01
|
Servette - FC Zurich
|
18/01
|
Basel - Sion
|
Grasshopper - Thun
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 21
|
18/01
|
KAA Gent - Anderlecht
|
18/01
|
FCV Dender EH - Royal Antwerp
|
19/01
|
Charleroi - Standard Liege
|
19/01
|
Sint-Truidense - Oud-Heverlee Leuven
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 21
|
18/01
|
Kasimpasa - Antalyaspor
|
18/01
|
Genclerbirligi - Samsunspor
|
Kocaelispor - Trabzonspor
|
19/01
|
Alanyaspor - Fenerbahce
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
|
18/01
|
Mirandes - Andorra
|
18/01
|
Santander - Las Palmas
|
19/01
|
Albacete - Cadiz
|
Burgos - Huesca
|
19/01
|
Cordoba - Malaga
|
HẠNG 2 ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
|
18/01
|
Holstein Kiel - Paderborn
|
Bochum - Darmstadt
|
Kaiserslautern - Hannover
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
18/01
|
Pescara - Modena
|
18/01
|
Palermo - Spezia
|
VĐQG MEXICO 2025/26 – VÒNG 3
|
19/01
|
Pumas - Leon
|
19/01
|
Santos Laguna - Juarez
|
19/01
|
Pachuca - Club America
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
18/01
|
Sydney - Wellington Phoenix
|
AFCON 2025 – CHUNG KẾT
|
19/01
|
Ma Rốc - Senegal
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT
|
|
17/01
|
U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc (pen 2-4)
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
17/01
|
U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Australia
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
17/01
19:30
|
Manchester Utd 2-0 Manchester City
|
FPT Play
|
17/01
22:00
|
Chelsea 2-0 Brentford
|
FPT Play
|
Liverpool 1-1 Burnley
|
FPT Play
|
Leeds 1-0 Fulham
|
FPT Play
|
Sunderland 2-1 Crystal Palace
|
FPT Play
|
Tottenham 1-2 West Ham
|
FPT Play
|
18/01
00:30
|
Nottingham Forest 0-0 Arsenal
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20
|
17/01
20:00
|
Real Madrid 2-0 Levante
|
SCTV 15
|
17/01
22:15
|
Mallorca 3-2 Ath.Bilbao
|
SCTV 15
|
18/01
00:30
|
Osasuna 3-2 Real Oviedo
|
SCTV 22
|
18/01
03:00
|
Real Betis 2-0 Villarreal
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21
|
17/01
21:00
|
Udinese 0-1 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
18/01
00:00
|
Napoli 1-0 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
18/01
02:45
|
Cagliari 1-0 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
|
17/01
21:30
|
Dortmund 3-2 St. Pauli
|
TV 360
|
Hamburg 0-0 M’gladbach
|
TV 360
|
Hoffenheim 1-0 Leverkusen
|
TV 360
|
Koln 2-1 Mainz
|
TV 360
|
Wolfsburg 1-1 Heidenheim
|
TV 360
|
18/01
00:30
|
RB Leipzig 1-5 Bayern Munich
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18
|
17/01
23:00
|
Lens 1-0 Auxerre
|
ON SPORTS NEWS
|
18/01
01:00
|
Toulouse 5-1 Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
18/01
03:05
|
Angers 2-5 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
AFCON 2025 – TRANH HẠNG BA
|
17/01
23:00
|
Ai Cập 0-0 Nigeria (pen 2-4)
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn