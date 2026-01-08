Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 22
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
17/01/2026 19:30:00 Manchester United - Manchester City
17/01/2026 22:00:00 Sunderland - Crystal Palace
17/01/2026 22:00:00 Tottenham - West Ham
17/01/2026 22:00:00 Chelsea - Brentford
17/01/2026 22:00:00 Leeds - Fulham
17/01/2026 22:00:00 Liverpool - Burnley
18/01/2026 00:30:00 Nottingham Forest - Arsenal
18/01/2026 21:00:00 Wolves - Newcastle
18/01/2026 23:30:00 Aston Villa - Everton
20/01/2026 03:00:00 Brighton - Bournemouth