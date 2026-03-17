Lịch thi đấu vòng 1/8 Champions League 2025/26 - Lượt về

LƯỢT VỀ VÒNG 1/8

Ngày Giờ Trận Trực tiếp 18/3/2026 00h45 Sporting CP vs Bodo/Glimt TV360 03h00 Arsenal vs Bayer Leverkusen TV360 03h00 Man City vs Real Madrid TV360 03h00 Chelsea vs PSG TV360 19/3/2026 00h45 Barcelona vs Newcastle TV360 03h00 Liverpool vs Galatasaray TV360 03h00 Tottenham vs Atletico Madrid TV360 03h00 Bayern Munich vs Atalanta TV360

KẾT QUẢ LƯỢT ĐI VÒNG 1/8

Ngày Giờ Trận Trực tiếp 11/3/2026 00h45 Galatasaray 1-0 Liverpool TV360 03h00 Newcastle 1-1 Barcelona TV360 03h00 Atletico Madrid 5-2 Tottenham TV360 03h00 Atalanta 1-6 Bayern Munich TV360 12/3/2026 00h45 Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal TV360 03h00 Real Madrid 3-0 Man City TV360 03h00 PSG 5-2 Chelsea TV360, ON FOOTBALL 03h00 Bodo/Glimt 3-0 Sporting CP TV360, ON SPORTS NEWS

Lượt về vòng 1/8 Champions League 2025/26 diễn ra ngày 18–19/3 hứa hẹn nhiều kịch tính khi cơ hội đi tiếp của các đội đang khá chênh lệch.

Bayern Munich gần như đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng 6-1 trước Atalanta, tương tự Real Madrid (3-0 trước Man City), PSG (5-2 trước Chelsea) và Atletico Madrid (5-2 trước Tottenham).

Barcelona có lợi thế nhẹ sau trận hòa 1-1 trên sân Newcastle, trong khi Arsenal cũng ở thế tương tự trước Leverkusen. Hai cặp đấu này vẫn rất khó lường.

Liverpool rơi vào thế khó khi thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi, nhưng cơ hội lật ngược thế cờ vẫn còn tại Anfield. Trong khi đó, Bodo/Glimt gây sốc khi thắng Sporting 3-0, nắm lợi thế lớn.

Các trận lượt về đáng chú ý gồm: Man City vs Real Madrid, Chelsea vs PSG, Barcelona vs Newcastle và Liverpool vs Galatasaray, nơi nhiều kịch bản bất ngờ có thể xảy ra.