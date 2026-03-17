Lịch thi đấu vòng 1/8 Champions League 2025/26 - Lượt về
|LƯỢT VỀ VÒNG 1/8
|Ngày
|Giờ
|Trận
|Trực tiếp
|18/3/2026
|00h45
|Sporting CP vs Bodo/Glimt
|TV360
|03h00
|Arsenal vs Bayer Leverkusen
|TV360
|03h00
|Man City vs Real Madrid
|TV360
|03h00
|Chelsea vs PSG
|TV360
|19/3/2026
|00h45
|Barcelona vs Newcastle
|TV360
|03h00
|Liverpool vs Galatasaray
|TV360
|03h00
|Tottenham vs Atletico Madrid
|TV360
|03h00
|Bayern Munich vs Atalanta
|TV360
|KẾT QUẢ LƯỢT ĐI VÒNG 1/8
|Ngày
|Giờ
|Trận
|Trực tiếp
|11/3/2026
|00h45
|Galatasaray 1-0 Liverpool
|TV360
|03h00
|Newcastle 1-1 Barcelona
|TV360
|03h00
|Atletico Madrid 5-2 Tottenham
|TV360
|03h00
|Atalanta 1-6 Bayern Munich
|TV360
|12/3/2026
|00h45
|Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
|TV360
|03h00
|Real Madrid 3-0 Man City
|TV360
|03h00
|PSG 5-2 Chelsea
|TV360, ON FOOTBALL
|03h00
|Bodo/Glimt 3-0 Sporting CP
|TV360, ON SPORTS NEWS
Lượt về vòng 1/8 Champions League 2025/26 diễn ra ngày 18–19/3 hứa hẹn nhiều kịch tính khi cơ hội đi tiếp của các đội đang khá chênh lệch.
Bayern Munich gần như đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng 6-1 trước Atalanta, tương tự Real Madrid (3-0 trước Man City), PSG (5-2 trước Chelsea) và Atletico Madrid (5-2 trước Tottenham).
Barcelona có lợi thế nhẹ sau trận hòa 1-1 trên sân Newcastle, trong khi Arsenal cũng ở thế tương tự trước Leverkusen. Hai cặp đấu này vẫn rất khó lường.
Liverpool rơi vào thế khó khi thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi, nhưng cơ hội lật ngược thế cờ vẫn còn tại Anfield. Trong khi đó, Bodo/Glimt gây sốc khi thắng Sporting 3-0, nắm lợi thế lớn.
Các trận lượt về đáng chú ý gồm: Man City vs Real Madrid, Chelsea vs PSG, Barcelona vs Newcastle và Liverpool vs Galatasaray, nơi nhiều kịch bản bất ngờ có thể xảy ra.