Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 37

19/05
02:00

 Arsenal - Burnley

FPT PLAY

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 8

19/05
00:00

 Orgryte - IFK Goteborg

 Djurgardens - IK Sirius

VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 7

18/05
22:00

 Lahti - Vaasa VPS

VĐQG ROMANIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

19/05
00:30

Petrolul Ploiesti - Otelul Galati

Farul Constanta - FC Metaloglobus Bucuresti

AFC Unirea 04 Slobozia - UTA Arad

AFC Hermannstadt - FCSB

VĐQG BULGARIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

18/05
23:30

Dobrudzha Dobrich - Botev Vratsa

Lokomotiv Sofia 1929 - Slavia Sofia

PFC Beroe - FC Septemvri Sofia

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 37

17/05
18:30

 Manchester Utd 3-2 Nottingham Forest

FPT PLAY

17/05
21:00

 Brentford 2-2 Crystal Palace

FPT PLAY

 Everton 1-3 Sunderland

FPT PLAY

 Leeds 1-0 Brighton

FPT PLAY

 Wolverhampton 1-1 Fulham

FPT PLAY

17/05
23:30

 Newcastle 3-1 West Ham

FPT PLAY

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 37

18/05
00:00

 Elche 1-0 Getafe

 Real Oviedo 0-1 Alaves

 Rayo Vallecano 2-0 Villarreal

 Levante 2-0 Mallorca

 Real Sociedad 3-4 Valencia

 Atl. Madrid 1-0 Girona

 Sevilla 0-1 Real Madrid

ON SPORTS NEWS

Athletic Bilbao 1-1 Celta Vigo

ON SPORTS+

 Osasuna 1-2 Espanyol

18/05
02:15

 Barcelona 3-1 Real Betis

ON SPORTS

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 37

17/05
17:00

 Roma 2-0 Lazio

ON FOOTBALL

 Juventus 0-2 Fiorentina

ON SPORTS+

 Genoa 1-2 AC Milan

ON SPORTS

 Como 1-0 Parma

 Pisa 0-3 Napoli

17/05
20:00

 Inter Milan 1-1 Verona

ON FOOTBALL

17/05
23:00

 Atalanta 0-1 Bologna

18/05
01:45

 Udinese 0-1 Cremonese

 Cagliari 2-1 Torino

 Sassuolo 2-3 Lecce

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 37

18/05
02:00

 Strasbourg 5-4 Monaco

 Paris 2-1 PSG

 Lille 0-2 AJ Auxerre

 Lyon 0-4 Lens

 Brestois 1-1 Angers

 Nice 0-0 Metz

 Lorient 0-2 Le Havre

 Marseille 3-1 Rennes

 Nantes - Toulouse

MLS 2026

18/05
05:00

Inter Miami 2-0 Portland Timbers