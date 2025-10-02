|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC Champions League Two 2025/26
|
02/10
17:00
|
Eastern FC - Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play
|
02/10
19:30
|
Công An Hà Nội - Tai Po
|
FPT Play
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 6
|
02/10
18:00
|
Ninh Bình - Thể Công Viettel
|
FPT Play, TV360+9
|
02/10
18:00
|
Đông Á Thanh Hóa - Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Thể thao , MyTV, TV360, SCTV
|
01/10
18:00
|
SHB Đà Nẵng 0-2 Hà Nội FC
|
FPT Play, TV360+9
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
01/10
23:45
|
Saint Gilloise 0-4 Newcastle
|
ON FOOTBALL
|
FK Qarabag 2-0 Copenhagen
|
TV 360
|
02/10
02:00
|
Dortmund 4-1 Ath.Bilbao
|
ON SPORTS NEWS
|
Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
|
ON SPORTS
|
Napoli 2-1 Sporting Lisbon
|
ON SPORTS +
|
Villarreal 2-2 Juventus
|
TV 360
|
Arsenal 2-0 Olympiakos
|
ON FOOTBALL
|
Barcelona 1-2 PSG
|
TV 360
|
Monaco 2-2 Manchester City
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8
|
02/10
01:45
|
Millwall 0-4 Coventry
|
Norwich 0-1 West Brom
|
Portsmouth 2-2 Watford
|
02/10
02:00
|
QPR 0-0 Oxford Utd
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG BẢNG
|
02/10
01:15
|
Al-Zawra'a 0-2 Al Nassr