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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
|
CÚP JOHAN CRUIJFF 2026
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02/08
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PSV Eindhoven - AZ Alkmaar
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GIAO HỮU CLB 2026
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02/08
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Union Berlin - Cagliari
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02/08
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Utrecht - Sevilla
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02/08
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Feyenoord - Atalanta
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03/08
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Liverpool - Leeds
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 15
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02/08
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Brommapojkarna - Malmo FF
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IFK Goteborg - Degerfors
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02/08
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AIK Fotboll - Orgryte IS
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VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 18
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02/08
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Vaasa VPS - Inter Turku
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02/08
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AC Oulu - Ilves Tampere
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2
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02/08
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Nordsjaelland - Randers FC
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Midtjylland - AC Horsens
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02/08
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Brondby IF - Viborg FF
|
02/08
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Silkeborg - FC Copenhagen
|
VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2
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02/08
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FC Orenburg - Zenit St. Petersburg
|
02/08
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FK Krasnodar - Fakel Voronezh
|
03/08
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Akhmat Grozny - Spartak Moscow
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VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1
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02/08
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Saint Johnstone FC - Kilmarnock
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02/08
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Hibernian - Motherwell
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VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 1
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02/08
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Wolfsberger AC - Austria Wien
|
Austria Lustenau - SV Ried
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02/08
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Rapid Wien - SCR Altach
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VĐQG IRELAND 2026 – VÒNG 26
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02/08
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Waterford FC - Shelbourne
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02/08
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St. Patricks Athletic - Derry City
|
03/08
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Bohemians - Galway United
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 3
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03/08
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Deportivo Riestra - CA Barracas Central
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Aldosivi - Gimnasia La Plata
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03/08
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Newells Old Boys - Boca Juniors
|
03/08
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CA River Plate - Rosario Central
|
03/08
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Lanus - Instituto
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VĐQG MEXICO 2026/27 – VÒNG 3
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03/08
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Club America - Santos Laguna
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03/08
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Deportivo Toluca - Necaxa
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VĐQG TRUNG QUỐC 2026 – VÒNG 21
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02/08
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Qingdao West Coast FC - Qingdao Hainiu
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02/08
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Liaoning Tieren - Shanghai Shenhua
|
02/08
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Shenzhen Peng City - Chongqing Tonglianglong
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VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 21
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02/08
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Jeju SK - Incheon United
|
Daejeon Hana Citizen - Gwangju FC
|
Ulsan HD FC - FC Anyang
|
NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
ASEAN CUP 2026 - BẢNG B
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01/08 17:00
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Lào 1-4 Philippines
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VTV6, FPT Play
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01/08 20:00
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Thái Lan 0-2 Malaysia
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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01/08 16:45
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Chelsea 1-2 Tottenham
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01/08 18:30
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Manchester City 1-1 Inter Milan (pen 1-3)
|
01/08 20:00
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Manchester United 2-1 Atletico Madrid
|
01/08 23:00
|
Real Madrid 2-2 Fiorentina
|
02/08 01:00
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Girona 1-4 Arsenal
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2
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01/08 23:00
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Lyngby BK 2-2 AGF Aarhus
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16
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01/08 21:00
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Fredrikstad 1-0 Sandefjord
|
01/08 23:00
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Start IK 0-3 Viking
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VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 2
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01/08 23:00
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Basel 0-1 Lausanne-Sport
|
Zurich 2-1 Servette
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02/08 01:30
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Thun 0-6 Young Boys