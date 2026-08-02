Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP JOHAN CRUIJFF 2026

02/08
23:00

PSV Eindhoven - AZ Alkmaar

GIAO HỮU CLB 2026

02/08
19:00

Union Berlin - Cagliari

02/08
19:30

Utrecht - Sevilla

02/08
20:00

Feyenoord - Atalanta

03/08
03:00

Liverpool - Leeds

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 15

02/08
19:00

Brommapojkarna - Malmo FF

IFK Goteborg - Degerfors

02/08
21:30

AIK Fotboll - Orgryte IS

VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 18

02/08
19:00

Vaasa VPS - Inter Turku

02/08
21:00

AC Oulu - Ilves Tampere

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2

02/08
19:00

Nordsjaelland - Randers FC

Midtjylland - AC Horsens

02/08
21:00

Brondby IF - Viborg FF

02/08
23:00

Silkeborg - FC Copenhagen

VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2

02/08
20:00

FC Orenburg - Zenit St. Petersburg

02/08
22:15

FK Krasnodar - Fakel Voronezh

03/08
00:30

Akhmat Grozny - Spartak Moscow

VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1

02/08
20:00

Saint Johnstone FC - Kilmarnock

02/08
22:30

Hibernian - Motherwell

VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 1

02/08
22:00

Wolfsberger AC - Austria Wien

Austria Lustenau - SV Ried

02/08
00:00

Rapid Wien - SCR Altach

VĐQG IRELAND 2026 – VÒNG 26

02/08
21:00

Waterford FC - Shelbourne

02/08
23:00

St. Patricks Athletic - Derry City

03/08
00:00

Bohemians - Galway United

VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 3

03/08
00:30

Deportivo Riestra - CA Barracas Central

Aldosivi - Gimnasia La Plata

03/08
03:00

Newells Old Boys - Boca Juniors

03/08
05:15

CA River Plate - Rosario Central

03/08
07:30

Lanus - Instituto

VĐQG MEXICO 2026/27 – VÒNG 3

03/08
06:00

Club America - Santos Laguna

03/08
08:00

Deportivo Toluca - Necaxa

VĐQG TRUNG QUỐC 2026 – VÒNG 21

02/08
17:00

Qingdao West Coast FC - Qingdao Hainiu

02/08
18:35

Liaoning Tieren - Shanghai Shenhua

02/08
19:00

Shenzhen Peng City - Chongqing Tonglianglong

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 21

02/08
17:30

Jeju SK - Incheon United

Daejeon Hana Citizen - Gwangju FC

Ulsan HD FC - FC Anyang

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG B

01/08  17:00

Lào 1-4 Philippines

VTV6, FPT Play

01/08  20:00

Thái Lan 0-2 Malaysia

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

01/08  16:45

Chelsea 1-2 Tottenham

01/08  18:30

Manchester City 1-1 Inter Milan (pen 1-3)

01/08  20:00

Manchester United 2-1 Atletico Madrid

01/08  23:00

Real Madrid 2-2 Fiorentina

02/08  01:00

Girona 1-4 Arsenal

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2

01/08  23:00

Lyngby BK 2-2 AGF Aarhus

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16

01/08  21:00

Fredrikstad 1-0 Sandefjord

01/08  23:00

Start IK 0-3 Viking

VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 2

01/08  23:00

Basel 0-1 Lausanne-Sport

Zurich 2-1 Servette

02/08  01:30

Thun 0-6 Young Boys