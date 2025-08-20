Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025
19/08
16:30
Tranh hạng 3: Việt Nam 3-1 Thái Lan
FPT Play, VTV5
19/08
20:00
|
Chung kết: U23 Australia 1-0 Myanmar
FPT Play, VTV5
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
20/08
02:00
Real Madrid 1-0 Osasuna
SCTV 15
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
20/08
02:00
G.Rangers 1-3 Club Brugge
Crvena Zvezda 1-2 AEP Paphos
Ferencvarosi 1-3 FK Qarabag
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64
20/08
01:45
Tranmere Rovers 1-1 Burton (pen 4-5)
COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8
20/08
05:00
Velez Sarsfield - Fortaleza
20/08
07:30
Racing Club - Penarol
Sao Paulo - Atletico Nacional
COPA SUDAMERICANA 2025 – VÒNG 1/8
20/08
05:00
Huracan - Once Caldas
20/08
07:30
Fluminense - America de Cali
Mushuc Runa - Independiente del
SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – BÁN KẾT
19/08
19:00
Al Nassr 2-1 Al Ittihad
CÚP QG AUSTRALIA 2025 – TỨ KẾT
19/08
16:30
Heidelberg United 4-0 Wellington Phoenix
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan