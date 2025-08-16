Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 2
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
23/08/2025 02:00:00 West Ham - Chelsea
23/08/2025 18:30:00 Manchester City - Tottenham
23/08/2025 21:00:00 Bournemouth - Wolves
23/08/2025 21:00:00 Brentford - Aston Villa
23/08/2025 21:00:00 Burnley - Sunderland
23/08/2025 23:30:00 Arsenal - Leeds
24/08/2025 20:00:00 Crystal Palace - Nottingham Forest
24/08/2025 20:00:00 Everton - Brighton
24/08/2025 22:30:00 Fulham - Manchester United
26/08/2025 02:00:00 Newcastle - Liverpool