Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 2
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|trực tiếp
|23/08/2025 02:00:00
|West Ham - Chelsea
|23/08/2025 18:30:00
|Manchester City - Tottenham
|23/08/2025 21:00:00
|Bournemouth - Wolves
|23/08/2025 21:00:00
|Brentford - Aston Villa
|23/08/2025 21:00:00
|Burnley - Sunderland
|23/08/2025 23:30:00
|Arsenal - Leeds
|24/08/2025 20:00:00
|Crystal Palace - Nottingham Forest
|24/08/2025 20:00:00
|Everton - Brighton
|24/08/2025 22:30:00
|Fulham - Manchester United
|26/08/2025 02:00:00
|Newcastle - Liverpool
