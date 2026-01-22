Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

23/01

00:45

Fenerbahce - Aston Villa

ON FOOTBALL

PAOK Saloniki - Real Betis

ON SPORTS

Bologna - Celtic

ON SPORTS +

Brann - Midtjylland

TV 360

Feyenoord - Sturm Graz

TV 360

Freiburg - Maccabi Tel Aviv

TV 360

Malmo - Crvena Zvezda

TV 360

Viktoria Plzen - FC Porto

ON SPORTS NEWS

Young Boys - Lyon

TV 360

23/01

03:00

Celta Vigo - Lille

ON SPORTS

Dinamo Zagreb - FCSB

TV 360

Ferencvarosi - Panathinaikos

ON SPORTS +

G.Rangers - Ludogorets Razgrad

TV 360

Nice - Go Ahead Eagles

TV 360

RB Salzburg - Basel

TV 360

Utrecht - Racing Genk

TV 360

Roma - Stuttgart

ON FOOTBALL

Braga - Nottingham Forest

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17

22/01

22:15

Al Taawoun - Al Hazem

23/01

00:30

Al Hilal - Al Feiha

Al Qadsiah - Al Ittihad

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

22/01

00:45

FK Qarabag 3-2 E.Frankfurt

ON SPORTS NEWS

Galatasaray 1-1 Atletico Madrid

ON FOOTBALL

22/01

03:00

Juventus 2-0 Benfica

ON SPORTS NEWS

Marseille 0-3 Liverpool

TV 360

Slavia Prague 2-4 Barcelona

ON FOOTBALL

Atalanta 2-3 Ath.Bilbao

ON SPORTS +

Bayern Munich 2-0 Saint Gilloise

TV 360

Chelsea 1-0 AEP Paphos

TV 360

Newcastle 3-0 PSV Eindhoven

ON SPORTS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16

22/01

00:45

AZ Alkmaar 1-1 Excelsior

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28

22/01

02:45

Southampton 1-0 Sheffield Utd

Watford 1-1 Portsmouth

22/01

03:00

Stoke 1-2 Middlesbrough

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17

21/01

22:30

Al Okhdood 2-2 Al Riyadh

22/01

00:30

Al Ettifaq 0-0 NEOM

Damac 1-2 Al Nassr

SIÊU CÚP CHILE 2025/26

22/01

05:00

Coquimbo Unido - Deportes Limache

SIÊU CÚP COLOMBIA 2025/26

22/01

07:30

Ind. Santa Fe - Junior Barranquilla

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn 