Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CHUNG KẾT CÚP QG ĐỨC 2025/26

24/05

01:00

Bayern Munich - Stuttgart

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 38

24/05

02:00

Real Madrid - Ath.Bilbao

ON SPORTS NEWS

Valencia - Barcelona

ON FOOTBALL

Alaves - Rayo Vallecano

Celta Vigo - Sevilla

Espanyol - Real Sociedad

Getafe - Osasuna

Girona - Elche

ON SPORTS

Mallorca - Real Oviedo

Real Betis - Levante

ON SPORTS +

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 38

23/05

23:00

Bologna - Inter Milan

ON FOOTBALL

24/05

01:45

Lazio - Pisa

CHUNG KẾT CÚP FA SCOTLAND 2025/26

23/05

21:00

Celtic - Dunfermline

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

23/05

22:30

Hull - Middlesbrough

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 17

24/05

03:00

Sao Paulo - Botafogo

Vitoria - Internacional

24/05

05:00

Gremio - Santos

Mirassol - Fluminense

24/05

07:00

Flamengo - Palmeiras

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

24/05

01:45

St Louis City - Austin

24/05

03:30

Minnesota Utd - Real Salt Lake

24/05

06:30

Charlotte - New England

Cincinnati - Orlando City

DC Utd - Montreal

24/05

07:30

Chicago Fire - Toronto

Nashville - New York City

Sporting Kansas - New York RB

24/05

08:30

Colorado Rapids - Dallas

Portland Timbers - SJ Earthquakes

San Diego - Vancouver Whitecaps

24/05

09:30

L.A Galaxy - Houston Dynamo

VĐQG NHẬT BẢN 2026 – VÒNG 18

23/05

12:00

Avispa Fukuoka - Vissel Kobe

S.Hiroshima - Nagoya

23/05

15:30

Kashima Antlers - Tokyo

23/05

16:00

Kashiwa Reysol - Chiba

23/05

17:00

Kyoto Sanga - V Varen Nagasaki

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

23/05

15:10

Auckland - Sydney FC

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

21/05

23:45

Ajax 2-0 Groningen

22/05

02:00

Utrecht - Heerenveen

HẠNG 2 ĐỨC 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

22/05

01:30

Wolfsburg 0-0 Paderborn

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

22/05

01:30

Anderlecht 3-1 Sint Truidense

KAA Gent 0-0 Saint Gilloise

Mechelen 2-2 Club Brugge

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

21/05

23:30

Brondby 0-2 FC Copenhagen

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 15

22/05

00:00

Elfsborg 1-1 Mjallby

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG

22/05

01:00

Al Feiha 0-1 Al Hilal

Al Hazm 2-0 Al Taawoun

Al Ittihad 1-5 Al Qadsiah

Al Kholood 0-0 Al Fateh

Al Nassr 4-1 Damac

Al Riyadh 1-0 Al Okhdood

NEOM 1-1 Al Ettifaq

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

22/05

05:00

Deportivo La Guaira - Ind. Rivadavia

22/05

07:30

Penarol - Corinthians

Univ Catolica - Barcelona SC

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

22/05

05:00

Academia Puerto - Juventud

Atletico Mineiro - Cienciano

22/05

07:00

Racing Club - Caracas

22/05

07:30

Blooming - Carabobo

22/05

09:00

Macara - Alianza Atletico