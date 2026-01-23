|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VCK U23 CHÂU Á 2026 - TRANH HẠNG 3
23/01
U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
24/01
Levante - Elche
SCTV 15
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
24/01
St. Pauli - Hamburg SV
TV 360
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22
24/01
Inter Milan - Pisa
ON FOOTBALL
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19
24/01
AJ Auxerre - PSG
ON SPORTS NEWS
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18
24/12
Casa Pia - AVS Futebol SAD
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 22
24/12
Standard Liege - KAA Gent
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 29
24/01
Derby - West Brom
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
23/01
00:45
Fenerbahce 0-1 Aston Villa
ON FOOTBALL
PAOK Saloniki 2-0 Real Betis
ON SPORTS
Bologna 2-2 Celtic
ON SPORTS +
Brann 3-3 Midtjylland
TV 360
Feyenoord 3-0 Sturm Graz
TV 360
Freiburg 1-0 Maccabi Tel Aviv
TV 360
Malmo 0-1 Crvena Zvezda
TV 360
Viktoria Plzen 1-1 FC Porto
ON SPORTS NEWS
Young Boys 0-1 Lyon
TV 360
23/01
03:00
Celta Vigo 2-1 Lille
ON SPORTS
Dinamo Zagreb 4-1 FCSB
TV 360
Ferencvarosi 1-1 Panathinaikos
ON SPORTS +
G.Rangers 1-0 Ludogorets Razgrad
TV 360
Nice 3-1 Go Ahead Eagles
TV 360
RB Salzburg 3-1 Basel
TV 360
Utrecht 0-2 Racing Genk
TV 360
Roma 2-0 Stuttgart
ON FOOTBALL
Braga 1-0 Nottingham Forest
ON SPORTS NEWS
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17
|
22/01
22:15
Al Taawoun 2-2 Al Hazem
23/01
00:30
Al Hilal 4-1 Al Feiha
Al Qadsiah 2-1 Al Ittihad
