Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26

23/05

18:00

Ninh Bình vs Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

23/05

18:00

SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng

FPT Play, MyTV, TV360+9

23/05

18:00

Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360+10

CHUNG KẾT U17 CHÂU Á 2026

23/05

00:00

U17 Nhật Bản 3-2 U17 Trung Quốc

TV360

CHUNG KẾT CÚP QG ĐỨC 2025/26

24/05

01:00

Bayern Munich - Stuttgart

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 38

24/05

02:00

Real Madrid - Ath.Bilbao

ON SPORTS NEWS

Valencia - Barcelona

ON FOOTBALL

Alaves - Rayo Vallecano

Celta Vigo - Sevilla

Espanyol - Real Sociedad

Getafe - Osasuna

Girona - Elche

ON SPORTS

Mallorca - Real Oviedo

Real Betis - Levante

ON SPORTS +

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 38

23/05

23:00

Bologna - Inter Milan

ON FOOTBALL

24/05

01:45

Lazio - Pisa

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

23/05

22:30

Hull - Middlesbrough