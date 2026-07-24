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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
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24/07
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Campuchia vs Singapore
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VTV, TV360, F PT Play
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24/07
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Timor Leste vs Việt Nam
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VTV, TV360, F PT Play
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14
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25/07
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Vasteras SK - Orgryte IS
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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Viborg FF - OB Odense
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 17
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24/07
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FF Jaro - Seinajoen JK
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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CSKA Moscow - Baltika Kaliningrad
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VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 25
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25/07
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St. Patricks Athletic - Dundalk
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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Gimnasia Mendoza - Central Cordoba
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25/07
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Racing Club - Gimnasia La Plata
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Velez Sarsfield - Instituto
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25/07
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CA Huracan - Banfield
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CA Platense - Union De Santa Fe
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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23/07
23:00
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FK Qarabag 0-0 CSKA Sofia
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24/07
00:00
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Dinamo Kiev 2-3 PAOK Saloniki
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Hammarby 1-1 Anderlecht
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Tromso IL 0-1 Hradec Kralove
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24/07
01:00
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Besiktas 1-0 Midtjylland
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St Gallen 2-1 Benfica
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Twente 1-2 Ferencvarosi
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24/07
02:00
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Hajduk Split 2-0 AEP Paphos
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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23/07
22:00
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FK Liepaja 0-2 Austria Vienna
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Alashkert FC 1-1 CFR Cluj
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23/07
22:30
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FK Panevezys 1-1 Tobol Kostanay
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23/07
23:00
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HJK Helsinki5-0 Coleraine
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Flora Tallinn 1-0 The New Saints
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Paide Linnameeskond 1-0 Zira FK
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Debreceni 1-0 FC Pyunik
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FC Dila Gori 0-4 Apollon Limassol
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23/07
23:30
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AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem
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Rakow Czestochowa 3-1 Valletta FC
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Dunajska Streda 1-0 FK Velez Mostar