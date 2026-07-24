Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

24/07
19:00

Campuchia vs Singapore

VTV, TV360, F PT Play

24/07
20:30

Timor Leste vs Việt Nam

VTV, TV360, F PT Play

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14

25/07
00:00

Vasteras SK - Orgryte IS

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

25/07
00:00

Viborg FF - OB Odense

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 17

24/07
23:00

FF Jaro - Seinajoen JK

VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 1

25/07
00:00

CSKA Moscow - Baltika Kaliningrad

VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 25

25/07
02:00

St. Patricks Athletic - Dundalk

VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1

25/07
02:45

Gimnasia Mendoza - Central Cordoba

25/07
05:00

Racing Club - Gimnasia La Plata

Velez Sarsfield - Instituto

25/07
07:15

CA Huracan - Banfield

CA Platense - Union De Santa Fe

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

23/07

23:00

FK Qarabag 0-0 CSKA Sofia

24/07

00:00

Dinamo Kiev 2-3 PAOK Saloniki

Hammarby 1-1 Anderlecht

Tromso IL 0-1 Hradec Kralove

24/07

01:00

Besiktas 1-0 Midtjylland

St Gallen 2-1 Benfica

Twente 1-2 Ferencvarosi

24/07

02:00

Hajduk Split 2-0 AEP Paphos

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

23/07

22:00

FK Liepaja 0-2 Austria Vienna

Alashkert FC 1-1 CFR Cluj

23/07

22:30

FK Panevezys 1-1 Tobol Kostanay

23/07

23:00

HJK Helsinki5-0 Coleraine

Flora Tallinn 1-0 The New Saints

Paide Linnameeskond 1-0 Zira FK

Debreceni 1-0 FC Pyunik

FC Dila Gori 0-4 Apollon Limassol

23/07

23:30

AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem

Rakow Czestochowa 3-1 Valletta FC

Dunajska Streda 1-0 FK Velez Mostar