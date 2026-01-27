|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
28/01
02:30
St. Pauli - RB Leipzig
TV 360
Werder Bremen - Hoffenheim
TV 360
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
28/01
03:00
Fiorentina - Como
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 2
28/01
03:45
Velez Sarsfield - Talleres
28/01
06:00
Gimnasia Mendoza - San Lorenzo
Huracan - Ind. Rivadavia
28/01
08:15
Atl. Tucuman - Central Cordoba
Newells Old Boys - Independiente
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 23
|
27/01
Everton 1-1 Leeds
FPT Play
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22
|
27/01
Verona 1-3 Udinese
ON FOOTBALL
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
|
27/01
Girona 1-1 Getafe
SCTV 15
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
27/01
Porto 3-0 Gil Vicente
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 18
|
27/01
Eyupspor 2-2 Besiktas
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 29
|
27/01
Norwich 2-1 Coventry
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 1
|
27/01
Platense 2-1 Instituto
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 14
|
26/01
Melbourne Victory 4-0 Sydney
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17
|
26/01
Al Hazm 2-1 Damac
27/01
Al Ittihad 2-1 Al Okhdood
Al Nassr 1-0 Al Taawoun