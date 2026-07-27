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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
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27/7 - 18:00
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Singapore vs Timor Leste
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VTV, FPT Play
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27/7 - 20:30
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Indonesia vs Campuchia
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VTV, FPT Play
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14
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28/07
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Hacken BK - AIK Solna
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
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28/07
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Randers - Silkeborg
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15
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28/07
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Rosenborg BK - Fredrikstad
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VĐQG ICELAND 2026/27 – VÒNG 16
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28/07
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Breidablik - IBV Vestmannaeyjar
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28/07
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KA Akureyri - Thor Akureyri
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14
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26/07
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Brommapojkarna 1-1 Hammarby
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IK Sirius 4-1 IFK Goteborg
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26/07
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Malmo 1-2 Elfsborg
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GAIS 1-1 Halmstads
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
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26/07
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Sonderjyske 2-3 Midtjylland
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26/07
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FC Copenhagen 3-2 Lyngby BK
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26/07
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AC Horsens 1-1 Nordsjaelland
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1
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27/07
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Atletico Tucuman 2-1 Independiente Rivadavia
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27/07
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Estudiantes La Plata 0-2 CA Independiente
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27/07
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Deportivo Riestra - Boca Juniors
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VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 20
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27/07
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Bahia 1-1 Corinthians
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Cruzeiro 0-1 Botafogo
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27/07
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Bragantino - Coritiba
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Gremio - Fluminense
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Flamengo - Sao Paulo
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27/07
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Remo Belem - Vitoria
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Palmeiras - Atletico Mineiro
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VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 20
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26/07
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Gwangju 1-2 Jeju
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Incheon Utd 1-1 Bucheon
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Seoul 1-3 Ulsan HD
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Anyang 2-1 Gangwon