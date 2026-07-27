Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

27/7 - 18:00

Singapore vs Timor Leste

VTV, FPT Play

27/7 - 20:30

Indonesia vs Campuchia

VTV, FPT Play

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14

28/07
00:00

Hacken BK - AIK Solna

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

28/07
00:00

Randers - Silkeborg

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15

28/07
00:00

Rosenborg BK - Fredrikstad

VĐQG ICELAND 2026/27 – VÒNG 16

28/07
01:00

Breidablik - IBV Vestmannaeyjar

28/07
02:15

KA Akureyri - Thor Akureyri

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14

26/07
19:00

 Brommapojkarna 1-1 Hammarby

 IK Sirius 4-1 IFK Goteborg

26/07
21:30

 Malmo 1-2 Elfsborg

 GAIS 1-1 Halmstads

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

26/07
19:00

Sonderjyske 2-3 Midtjylland

26/07
21:00

FC Copenhagen 3-2 Lyngby BK

26/07
23:00

AC Horsens 1-1 Nordsjaelland

VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1

27/07
01:00

Atletico Tucuman 2-1 Independiente Rivadavia

27/07
03:15

Estudiantes La Plata 0-2 CA Independiente

27/07
05:30

Deportivo Riestra - Boca Juniors

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 20

27/07
02:00

 Bahia 1-1 Corinthians

 Cruzeiro 0-1 Botafogo

27/07
04:30

 Bragantino - Coritiba

 Gremio - Fluminense

 Flamengo - Sao Paulo

27/07
05:30

 Remo Belem - Vitoria

 Palmeiras - Atletico Mineiro

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 20

26/07
17:30

 Gwangju 1-2 Jeju

 Incheon Utd 1-1 Bucheon

 Seoul 1-3 Ulsan HD

 Anyang 2-1 Gangwon