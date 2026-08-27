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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – ĐẤU BÙ VÒNG 1
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28/08 01:30
|Celta Vigo vs Osasuna
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On Sports News
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28/08 02:00
|Barcelona vs Bilbao
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SCTV22, On Football
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2
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28/08 01:30
|Chelsea vs Luton Town
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SCTV15, FPT Play
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28/08 02:00
|Fulham vs AFC Wimbledon
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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27/08 23:00
|Ararat Armenia vs Uni. Craiova
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Iberia vs Jagiellonia Bialystok
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28/08 00:00
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Kauno Zalgiris vs Besiktas
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Lillestrom vs Egnatia Rrogozhine
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Salzburg vs Mjallby
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Omonia Nicosia vs Sint Truidense
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Viktoria Plzen vs Crvena Zvezda
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28/08 01:00
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CSKA Sofia vs OFI Crete
|AGF Aarhus vs Benfica
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Thun vs Lech Poznan
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28/08 01:30
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Ferencvarosi vs Trabzonspor
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Anderlecht vs Kairat Almaty
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
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CHUNG KẾT LƯỢT VỀ ASEAN CUP 2026
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26/08 20:00
|Việt Nam 2-2 Thái Lan
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VTV6, FPT Play, TV360
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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27/08 02:00
|AEK Athens 4-0 Levski Sofia
|Celje 1-2 Slovan Bratislava
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On Sports
|Lyon 1-2 Fenerbahce
|Viking 3-1 Dinamo Zagreb
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On Sports+
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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26/08 23:45
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Rapid Wien 2-2 Heart (pen 3-4)
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 2
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27/08 02:00
|Real Madrid 4-1 Sociedad
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SCTV22, On Football
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2
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27/08 01:45
|Newcastle 3-2 West Brom
|Bradford 0-0 Burnley (pen 4-2)
|Tottenham 5-1 Charlton
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SCTV15
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27/08 02:00
|Preston 0-4 Everton
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