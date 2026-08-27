Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 –  ĐẤU BÙ VÒNG 1

28/08  01:30

 Celta Vigo vs Osasuna

On Sports News

28/08  02:00

 Barcelona vs Bilbao

SCTV22, On Football

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2

28/08  01:30

 Chelsea vs Luton Town

SCTV15, FPT Play

28/08  02:00

 Fulham vs AFC Wimbledon

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

27/08  23:00

 Ararat Armenia vs Uni. Craiova

Iberia vs Jagiellonia Bialystok

28/08  00:00

Kauno Zalgiris vs Besiktas

Lillestrom vs Egnatia Rrogozhine

Salzburg vs Mjallby

Omonia Nicosia vs Sint Truidense

Viktoria Plzen vs Crvena Zvezda

28/08  01:00

CSKA Sofia vs OFI Crete

AGF Aarhus vs Benfica

Thun vs Lech Poznan

28/08  01:30

Ferencvarosi vs Trabzonspor

Anderlecht vs Kairat Almaty

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CHUNG KẾT LƯỢT VỀ ASEAN CUP 2026

26/08  20:00

 Việt Nam 2-2 Thái Lan

VTV6, FPT Play, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

27/08  02:00

 AEK Athens 4-0 Levski Sofia

Celje 1-2 Slovan Bratislava

On Sports
Lyon 1-2 Fenerbahce

Viking 3-1 Dinamo Zagreb

On Sports+

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

26/08  23:45

Rapid Wien 2-2 Heart (pen 3-4)

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 2

27/08  02:00

 Real Madrid 4-1 Sociedad

SCTV22, On Football

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 2

27/08  01:45

 Newcastle 3-2 West Brom

Bradford 0-0 Burnley (pen 4-2)

Tottenham 5-1 Charlton

SCTV15

27/08  02:00

 Preston 0-4 Everton

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  