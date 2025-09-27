Giải V-League tiếp tục các trận đấu vòng 5 sôi động. Bóng đá quốc tế hấp dẫn với vòng 6 Ngoại hạng Anh, trong khi La Liga là derby giữa Atletico và Real Madrid.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5 27/09 18:00 SLNA - CA TP.HCM FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, Becamex TP.HCM - Đà Nẵng FPT Play, TV360+5 PVF-CAND - HAGL FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV VĐQG ANH 2025/26 – VÒNG 6 27/09 18:30 MU - Brentford K+1 21:00 Chelsea - Brighton Crystal Palace - Liverpool Man City – Burnley Leeds - Bournemouth 23:30 Nottingham - Sunderland VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7 27/09 19:00 Getafe – Levante 21:15 Atletico - Real Madrid SCTV 15 23:30 Mallorca - Alaves VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5 27/09 20:30 Heidenheim - Augsburg TV 360 Mainz - Dortmund St. Pauli - Leverkusen Wolfsburg - Leipzig 23:30 Monchengladbach - Frankfurt VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5 27/09 20:00 Como - Cremonese 23:00 Juventus - Atalanta VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6 27/09 22:00 Lorient - Monaco