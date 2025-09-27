Giải V-League tiếp tục các trận đấu vòng 5 sôi động. Bóng đá quốc tế hấp dẫn với vòng 6 Ngoại hạng Anh, trong khi La Liga là derby giữa Atletico và Real Madrid.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5

27/09

18:00

SLNA - CA TP.HCM

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV,

Becamex TP.HCM - Đà Nẵng

FPT Play, TV360+5

PVF-CAND - HAGL

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

VĐQG ANH 2025/26 – VÒNG 6

27/09

18:30

MU - Brentford

K+1

21:00

Chelsea - Brighton

Crystal Palace - Liverpool

Man City – Burnley

Leeds - Bournemouth

23:30

Nottingham - Sunderland

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

27/09

19:00

Getafe – Levante

21:15

Atletico - Real Madrid

SCTV 15

23:30

Mallorca - Alaves

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5

27/09

20:30

Heidenheim - Augsburg

TV 360

Mainz - Dortmund

St. Pauli - Leverkusen

Wolfsburg - Leipzig

23:30

Monchengladbach - Frankfurt

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5

27/09

20:00

Como - Cremonese

23:00

Juventus - Atalanta

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6

27/09

22:00

Lorient - Monaco