Tin tức Sergio Busquets giã từ sân cỏ rộ lên trong những ngày gần đây và ít phút trước, tiền vệ 37 tuổi xác nhận việc treo giày, thông qua trang cá nhân, trong đoạn video đầy cảm xúc.

Sergio Busquets thông báo giã từ sân cỏ. Ảnh: Inter Miami

“Chào mọi người, tôi cảm thấy đã đến lúc nói lời tạm biệt với sự nghiệp cầu thủ bóng đá của mình. Gần 20 năm tận hưởng những câu chuyện tuyệt vời mà tôi hằng mơ ước.

Đây sẽ là những tháng cuối cùng của tôi trên sân cỏ. Tôi giã từ sự nghiệp trong hạnh phúc, tự hào, mãn nguyện và trên hết là lòng biết ơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại”.

Những người Barca trong một cuộc gặp gần đây. Ảnh: Fan Club Leo Messi

Busquets khép lại hành trình sân cỏ rực rỡ của mình, với 722 lần chơi chơi Barca, giành 9 danh hiệu La Liga, 3 Championa League. Anh cũng cùng tuyển Tây Ban Nha nâng cao danh hiệu World Cup tại Nam Phi (2010).

Vào 2023, Busquets nói lời tạm biệt Barca, chuyển đến Mỹ chơi bóng với người bạn thân Leo Messi cho Inter Miami của David Beckham.

Sergio Busquets có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Fabrizio Romano

Cùng Jordi Alva sau đó là Luis Suarez, bộ tứ Barca khiến Inter Miami nổi đình nổi đám, giành Leagues Cup và MLS Supporters Shield.

Busquets giải nghệ giữa những thông tin Messi tiến gần gia hạn với Inter Miami, ít nhất là thêm 1 mùa nữa. Rồi đây trên sân cỏ, đội trưởng số 10 chắc chắn sẽ rất nhớ người bạn thân của mình – đồng hành cùng anh từ Barcelona đến Mỹ.