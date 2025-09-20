Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 5
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
27/09/2025 18:30:00 Brentford - Manchester United
27/09/2025 21:00:00 Chelsea - Brighton
27/09/2025 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
27/09/2025 21:00:00 Leeds - Bournemouth
27/09/2025 21:00:00 Manchester City - Burnley
27/09/2025 23:30:00 Nottingham Forest - Sunderland
28/09/2025 02:00:00 Tottenham - Wolves
28/09/2025 20:00:00 Aston Villa - Fulham
28/09/2025 22:30:00 Newcastle - Arsenal
30/09/2025 02:00:00 Everton - West Ham