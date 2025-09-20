Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 5
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|trực tiếp
|27/09/2025 18:30:00
|Brentford - Manchester United
|27/09/2025 21:00:00
|Chelsea - Brighton
|27/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|27/09/2025 21:00:00
|Leeds - Bournemouth
|27/09/2025 21:00:00
|Manchester City - Burnley
|27/09/2025 23:30:00
|Nottingham Forest - Sunderland
|28/09/2025 02:00:00
|Tottenham - Wolves
|28/09/2025 20:00:00
|Aston Villa - Fulham
|28/09/2025 22:30:00
|Newcastle - Arsenal
|30/09/2025 02:00:00
|Everton - West Ham
Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mùa giải 2025/26.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.