Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CFA CHINA TEAM 2026

28/03

14:00

U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

28/03

18:35

U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

GIAO HỮU QUỐC TẾ FIFA DAYS

28/03

21:00

Hàn Quốc - Bờ Biển Ngà

28/03

23:00

Senegal - Peru

29/03

00:00

Scotland - Nhật Bản

Canada - Iceland

Hungary - Slovenia

29/03

02:30

Mỹ - Bỉ

29/03

08:00

Mexico - Bồ Đào Nha

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

28/03

20:00

AD Ceuta - Cadiz

28/03

22:15

Granada - Huesca

Valladolid - Burgos

29/03

00:30

Malaga - Leganes

29/03

03:00

Albacete - Castellon

Sporting Gijon - Deportivo

VĐQG COLOMBIA 2026 – VÒNG 14

29/03

04:00

Cucuta - Boyaca Chico

29/03

06:10

Deportes Tolima - Jaguares

29/03

08:20

Deportivo Cali - Deportivo Pereira

VĐQG NHẬT BẢN 2026 – ĐẤU BÙ VÒNG 5

28/03

12:00

Machida Zelvia - Kawasaki

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – ĐẤU BÙ VÒNG 2

28/03

13:00

Pohang Steelers - Gangwon

VĐQG NHẬT BẢN 2026 – VÒNG 5

27/03  
17:00

Vissel Kobe 2-1 Hiroshima

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

27/03  
16:10

Australia 1-0 Cameroon

28/03  
00:00

Nam Phi 1-1 Panama

Áo 5-1 Ghana

28/03  
02:00

Hy Lạp 0-1 Paraguay

28/03  
02:45

Hà Lan 2-1 Na Uy

Thụy Sĩ 3-4 Đức

Anh 1-1 Uruguay

28/03  
03:00

Tây Ban Nha 3-0 Serbia

28/03  
03:15

Ma Rốc 1-1 Ecuador

28/03  
06:15

Argentina - Mauritania