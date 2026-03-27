Lịch thi đấu chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu
|NGÀY
|GIỜ
|ĐỘI
|TỶ SỐ
|ĐỘI
|TRỰC TIẾP
|01/04/2026
|01:45
|Thổ Nhĩ Kỳ
|-
|Kosovo
|01:45
|Bosna & Hercegovina
|-
|Italia
|01:45
|Thụy Điển
|-
|Ba Lan
|01:45
|CH Séc
|-
|Đan Mạch
Vòng bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã mang đến những màn so tài kịch tính, đặc biệt ở các trận phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.
Nổi bật nhất là cuộc đối đầu giữa CH Séc và Ireland. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút căng thẳng trước khi CH Séc bản lĩnh giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu. Tương tự, Bosnia & Herzegovina cũng vượt qua Xứ Wales sau loạt “đấu súng” với tỷ số 4-2, sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu.
Ở các cặp đấu còn lại, Italia thể hiện sự vượt trội khi thắng Bắc Ireland 2-0, trong khi Đan Mạch dễ dàng đè bẹp Bắc Macedonia 4-0. Thổ Nhĩ Kỳ thắng Romania 1-0, còn Kosovo tạo bất ngờ khi đánh bại Slovakia 4-3.
Kết quả này xác định bốn cặp chung kết gồm: Italia vs Bosna & Hercegovina, Thụy Điển vs Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vs Kosovo và CH Séc vs Đan Mạch. Các trận đấu sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 01h45 rạng sáng 1/4.
Kết quả bán kết vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu
|NGÀY
|GIỜ
|ĐỘI
|TỶ SỐ
|ĐỘI
|TRỰC TIẾP
|27/3/2026
|00:00
|Thổ Nhĩ Kỳ
|1-0
|Romania
|02:45
|Italia
|2-0
|Bắc Ireland
|02:45
|Ba Lan
|2-1
|Albania
|02:45
|UKraine
|1-3
|Thụy Điển
|02:45
|CH Séc
|2-2 (pen 4-3)
|Ireland
|02:45
|Slovakia
|3-4
|Kosovo
|02:45
|Xứ Wales
|1-1 (pen 2-4)
|Bosna & Hercegovina
|02:45
|Đan Mạch
|4-0
|Bắc Macedonia