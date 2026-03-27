Lịch thi đấu chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu

NGÀY  GIỜ ĐỘI TỶ SỐ ĐỘI TRỰC TIẾP
01/04/2026 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo
01:45 Bosna & Hercegovina - Italia
01:45 Thụy Điển - Ba Lan
01:45 CH Séc - Đan Mạch

Vòng bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã mang đến những màn so tài kịch tính, đặc biệt ở các trận phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Nổi bật nhất là cuộc đối đầu giữa CH Séc và Ireland. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút căng thẳng trước khi CH Séc bản lĩnh giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu. Tương tự, Bosnia & Herzegovina cũng vượt qua Xứ Wales sau loạt “đấu súng” với tỷ số 4-2, sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/27/dan-mach-vs-ukraine-374.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/27/dan-mach-375.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/27/bosnia-vs-wale-376.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/3/27/ba-lan-vs-albania-377.jpg
Các cặp bán kết play-off diễn ra hấp dẫn - Ảnh: FIFA

Ở các cặp đấu còn lại, Italia thể hiện sự vượt trội khi thắng Bắc Ireland 2-0, trong khi Đan Mạch dễ dàng đè bẹp Bắc Macedonia 4-0. Thổ Nhĩ Kỳ thắng Romania 1-0, còn Kosovo tạo bất ngờ khi đánh bại Slovakia 4-3.

Kết quả này xác định bốn cặp chung kết gồm: Italia vs Bosna & Hercegovina, Thụy Điển vs Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vs Kosovo và CH Séc vs Đan Mạch. Các trận đấu sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 01h45 rạng sáng 1/4.

Kết quả bán kết vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu

27/3/2026 00:00 Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 Romania
02:45 Italia 2-0 Bắc Ireland
02:45 Ba Lan 2-1 Albania
02:45 UKraine 1-3 Thụy Điển
02:45 CH Séc 2-2 (pen 4-3) Ireland
02:45 Slovakia 3-4 Kosovo
02:45 Xứ Wales 1-1 (pen 2-4) Bosna & Hercegovina
02:45 Đan Mạch 4-0 Bắc Macedonia