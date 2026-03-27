Lịch thi đấu chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu

NGÀY GIỜ ĐỘI TỶ SỐ ĐỘI TRỰC TIẾP 01/04/2026 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo 01:45 Bosna & Hercegovina - Italia 01:45 Thụy Điển - Ba Lan 01:45 CH Séc - Đan Mạch

Vòng bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã mang đến những màn so tài kịch tính, đặc biệt ở các trận phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Nổi bật nhất là cuộc đối đầu giữa CH Séc và Ireland. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút căng thẳng trước khi CH Séc bản lĩnh giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu. Tương tự, Bosnia & Herzegovina cũng vượt qua Xứ Wales sau loạt “đấu súng” với tỷ số 4-2, sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu.

Các cặp bán kết play-off diễn ra hấp dẫn - Ảnh: FIFA

Ở các cặp đấu còn lại, Italia thể hiện sự vượt trội khi thắng Bắc Ireland 2-0, trong khi Đan Mạch dễ dàng đè bẹp Bắc Macedonia 4-0. Thổ Nhĩ Kỳ thắng Romania 1-0, còn Kosovo tạo bất ngờ khi đánh bại Slovakia 4-3.

Kết quả này xác định bốn cặp chung kết gồm: Italia vs Bosna & Hercegovina, Thụy Điển vs Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vs Kosovo và CH Séc vs Đan Mạch. Các trận đấu sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 01h45 rạng sáng 1/4.

Kết quả bán kết vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu