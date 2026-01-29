|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VCK Futsal châu Á 2026 - Bảng B
|
29/01
13:00
Việt Nam - Lebanon
VTV7, TV360
ASEAN Club Championship 2025/26 - Bảng B
29/01
19:30
Nam Định - Lion City Sailors
FPT Play
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
30/01
03:00
Aston Villa - RB Salzburg
TV 360
Nottingham Forest - Ferencvarosi
ON FOOTBALL
Panathinaikos - Roma
ON SPORTS NEWS
Real Betis - Feyenoord
TV 360
Basel - Viktoria Plzen
TV 360
Celtic - Utrecht
TV 360
Crvena Zvezda - Celta Vigo
ON SPORTS +
FCSB - Fenerbahce
TV 360
Go Ahead Eagles - Braga
TV 360
Lille - Freiburg
ON SPORTS
Ludogorets Razgrad - Nice
TV 360
Lyon - PAOK Saloniki
TV 360
Maccabi Tel Aviv - Bologna
TV 360
Midtjylland - Dinamo Zagreb
TV 360
FC Porto - G.Rangers
TV 360
Racing Genk - Malmo
TV 360
Sturm Graz - Brann
TV 360
Stuttgart - Young Boys
|
TV 360
ASEAN Club Championship 2025/26 - Vòng bảng
28/01
20:00
Selangor FC 2-0 Công An Hà Nội
FPT Play
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
29/01
03:00
Benfica 4-2 Real Madrid
ON SPORTS +
Manchester City 2-0 Galatasaray
ON FOOTBALL
Napoli 2-3 Chelsea
TV 360
PSG 1-1 Newcastle
ON SPORTS NEWS
AEP Paphos 4-1 Slavia Prague
TV 360
Ajax 1-2 Olympiakos
TV 360
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
TV 360
Ath.Bilbao 2-3 Sporting Lisbon
TV 360
Atletico Madrid 1-2 Bodo Glimt
TV 360
Barcelona 4-1 FC Copenhagen
TV 360
Club Brugge 3-0 Marseille
TV 360
Dortmund 0-2 Inter Milan
TV 360
E.Frankfurt 0-2 Tottenham
TV 360
Leverkusen 3-0 Villarreal
TV 360
Liverpool 6-0 FK Qarabag
TV 360
Monaco 0-0 Juventus
ON SPORTS
PSV 1-2 Bayern Munich
TV 360
Saint Gilloise 1-0 Atalanta
TV 360