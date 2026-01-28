Nhận định bóng đá Benfica vs Real Madrid: Benfica tiếp Real Madrid có thể là lời tạm biệt của Jose Mourinho với Champions League.
|Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|7
|7
|0
|0
|18
|21
|2
|Bayern Munich
|7
|6
|0
|1
|13
|18
|3
|Real Madrid
|7
|5
|0
|2
|11
|15
|4
|Liverpool
|7
|5
|0
|2
|6
|15
|5
|Tottenham
|7
|4
|2
|1
|8
|14
|6
|Paris Saint Germain
|7
|4
|1
|2
|10
|13
|7
|Newcastle
|7
|4
|1
|2
|10
|13
|8
|Chelsea
|7
|4
|1
|2
|6
|13
|9
|Barcelona
|7
|4
|1
|2
|5
|13
|10
|Sporting CP
|7
|4
|1
|2
|5
|13
|11
|Manchester City
|7
|4
|1
|2
|4
|13
|12
|Atletico Madrid
|7
|4
|1
|2
|3
|13
|13
|Atalanta
|7
|4
|1
|2
|1
|13
|14
|Inter
|7
|4
|0
|3
|6
|12
|15
|Juventus
|7
|3
|3
|1
|4
|12
|16
|Borussia Dortmund
|7
|3
|2
|2
|4
|11
|17
|Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|0
|10
|18
|Qarabag
|7
|3
|1
|3
|-2
|10
|19
|Marseille
|7
|3
|0
|4
|0
|9
|20
|Bayer Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|-4
|9
|21
|Monaco
|7
|2
|3
|2
|-6
|9
|22
|PSV Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|1
|8
|23
|Athletic Club
|7
|2
|2
|3
|-4
|8
|24
|Olympiakos Piraeus
|7
|2
|2
|3
|-5
|8
|25
|Napoli
|7
|2
|2
|3
|-5
|8
|26
|FC Copenhagen
|7
|2
|2
|3
|-6
|8
|27
|Club Brugge KV
|7
|2
|1
|4
|-5
|7
|28
|Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|-2
|6
|29
|Benfica
|7
|2
|0
|5
|-4
|6
|30
|Pafos
|7
|1
|3
|3
|-6
|6
|31
|Union St. Gilloise
|7
|2
|0
|5
|-10
|6
|32
|Ajax
|7
|2
|0
|5
|-12
|6
|33
|Eintracht Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|-9
|4
|34
|Slavia Praha
|7
|0
|3
|4
|-11
|3
|35
|Villarreal
|7
|0
|1
|6
|-10
|1
|36
|Kairat Almaty
|7
|0
|1
|6
|-14
|1
Sau trận thua bẽ bàng trên sân Bodo Glimt, đoàn quân Citizens cần lập tức đứng dậy để đánh bại Galatasaray và giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/1/2026 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.