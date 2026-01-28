Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 7 7 0 0 18 21
2 Bayern Munich 7 6 0 1 13 18
3 Real Madrid 7 5 0 2 11 15
4 Liverpool 7 5 0 2 6 15
5 Tottenham 7 4 2 1 8 14
6 Paris Saint Germain 7 4 1 2 10 13
7 Newcastle 7 4 1 2 10 13
8 Chelsea 7 4 1 2 6 13
9 Barcelona 7 4 1 2 5 13
10 Sporting CP 7 4 1 2 5 13
11 Manchester City 7 4 1 2 4 13
12 Atletico Madrid 7 4 1 2 3 13
13 Atalanta 7 4 1 2 1 13
14 Inter 7 4 0 3 6 12
15 Juventus 7 3 3 1 4 12
16 Borussia Dortmund 7 3 2 2 4 11
17 Galatasaray 7 3 1 3 0 10
18 Qarabag 7 3 1 3 -2 10
19 Marseille 7 3 0 4 0 9
20 Bayer Leverkusen 7 2 3 2 -4 9
21 Monaco 7 2 3 2 -6 9
22 PSV Eindhoven 7 2 2 3 1 8
23 Athletic Club 7 2 2 3 -4 8
24 Olympiakos Piraeus 7 2 2 3 -5 8
25 Napoli 7 2 2 3 -5 8
26 FC Copenhagen 7 2 2 3 -6 8
27 Club Brugge KV 7 2 1 4 -5 7
28 Bodo/Glimt 7 1 3 3 -2 6
29 Benfica 7 2 0 5 -4 6
30 Pafos 7 1 3 3 -6 6
31 Union St. Gilloise 7 2 0 5 -10 6
32 Ajax 7 2 0 5 -12 6
33 Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 -9 4
34 Slavia Praha 7 0 3 4 -11 3
35 Villarreal 7 0 1 6 -10 1
36 Kairat Almaty 7 0 1 6 -14 1