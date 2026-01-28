Lịch thi đấu Champions League 2025/26 - Lượt trận cuối
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
29/01/2026 03:00:00 Napoli - Chelsea TV360
29/01/2026 03:00:00 Borussia Dortmund - Inter TV360
29/01/2026 03:00:00 Monaco - Juventus TV360
29/01/2026 03:00:00 Paris Saint Germain - Newcastle TV360
29/01/2026 03:00:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham TV360
29/01/2026 03:00:00 Pafos - Slavia Praha TV360
29/01/2026 03:00:00 Atletico Madrid - Bodo/Glimt TV360
29/01/2026 03:00:00 Manchester City - Galatasaray TV360
29/01/2026 03:00:00 PSV Eindhoven - Bayern Munich TV360
29/01/2026 03:00:00 Bayer Leverkusen - Villarreal TV360
29/01/2026 03:00:00 Athletic Club - Sporting CP TV360
29/01/2026 03:00:00 Ajax - Olympiakos Piraeus TV360
29/01/2026 03:00:00 Union St. Gilloise - Atalanta TV360
29/01/2026 03:00:00 Arsenal - Kairat Almaty TV360
29/01/2026 03:00:00 Liverpool - Qarabag TV360
29/01/2026 03:00:00 Barcelona - FC Copenhagen TV360
29/01/2026 03:00:00 Benfica - Real Madrid TV360
29/01/2026 03:00:00 Club Brugge KV - Marseille TV360