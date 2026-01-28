Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Champions League 2025/26 - Lượt trận cuối
|ngày - giờ
|trận đấu
|trực tiếp
|29/01/2026 03:00:00
|Napoli - Chelsea
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Borussia Dortmund - Inter
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Monaco - Juventus
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Paris Saint Germain - Newcastle
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Eintracht Frankfurt - Tottenham
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Pafos - Slavia Praha
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Atletico Madrid - Bodo/Glimt
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Manchester City - Galatasaray
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|PSV Eindhoven - Bayern Munich
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Bayer Leverkusen - Villarreal
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Athletic Club - Sporting CP
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Ajax - Olympiakos Piraeus
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Union St. Gilloise - Atalanta
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Arsenal - Kairat Almaty
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Liverpool - Qarabag
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Barcelona - FC Copenhagen
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Benfica - Real Madrid
|TV360
|29/01/2026 03:00:00
|Club Brugge KV - Marseille
|TV360
Benfica thua trắng 0-2 trước Juventus, khiến thầy trò HLV Jose Mourinho đứng trước nguy cơ bị loại khỏi sân chơi danh giá Champions League.
Chelsea phải rất vất vả mới vượt qua được Pafos FC nhờ pha ghi bàn duy nhất của Moises Caicedo, ở lượt trận áp chót UEFA Champions League.