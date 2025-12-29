|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18
|
28/12
|
Sunderland 1-1 Leeds
|
K+ SPORT 1
|
28/12
|
Crystal Palace 0-1 Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 17
|
28/12
|
AC Milan 3-0 Verona
|
ON FOOTBALL
|
28/12
|
Cremonese 0-2 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
29/12
|
Bologna 1-1 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
29/12
|
Atalanta 0-1 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 16
|
28/12
|
Arouca 2-2 Gil Vicente
|
Casa Pia 0-0 Guimaraes Vitoria
|
29/12
|
Braga 2-2 Benfica
|
29/12
|
Sporting Lisbon 4-0 Rio Ave
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
28/12
|
Melbourne City 1-3 Perth Glory
|
AFCON 2025 – VÒNG BẢNG
|
28/12
|
Gabon 2-3 Mozambique
|
28/12
|
Guinea Xích Đạo 0-1 Sudan
|
29/12
|
Algeria 1-0 Burkina Faso
|
29/12
|
Bờ Biển NGà 1-1 Cameroon
-
