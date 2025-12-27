Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 19
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|31/12/2025 02:30:00
|Burnley - Newcastle
|31/12/2025 02:30:00
|Chelsea - Bournemouth
|31/12/2025 02:30:00
|Nottingham Forest - Everton
|31/12/2025 02:30:00
|West Ham - Brighton
|31/12/2025 03:15:00
|Arsenal - Aston Villa
|31/12/2025 03:15:00
|Manchester United - Wolves
|02/01/2026 00:30:00
|Crystal Palace - Fulham
|02/01/2026 00:30:00
|Liverpool - Leeds
|02/01/2026 03:00:00
|Brentford - Tottenham
|02/01/2026 03:00:00
|Sunderland - Manchester City
