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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
29/07
16:45
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Tottenham - Sydney FC
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30/07
01:00
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Real Betis - Lyon
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30/07
06:30
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Liverpool - Wrexham
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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29/07
22:00
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Kairat Almaty - Omonia Nicosia
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29/07
23:00
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Kauno Zalgiris - KI Klaksvik
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30/07
00:00
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Lech Poznan - AGF Aarhus
|
30/07
00:30
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H. Beer Sheva - Vikingur Reykjavik
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Uni. Craiova - Levski Sofia
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30/07
01:00
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Crvena Zvezda - Larne
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Gornik Zabrze - Fenerbahce
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30/07
01:15
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Slovan Bratislava - Iberia Tbilisi
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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29/07
21:30
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Dukagjini - Lugano
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30/07
00:00
|
FC Copenhagen - Polissya
|
30/07
01:30
|
Rapid Vienna - Santa Coloma
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
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28/07
17:00
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Philippines 1-4 Myanmar
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VTV6, FPT Play
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28/07
20:00
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Malaysia 4-0 Lào
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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28/07
16:45
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Chelsea 6-4 Western Sydney
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28/07
23:00
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Real Madrid 4-1 Leganes
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29/07
01:30
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Aston Villa 2-4 Sociedad
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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28/07
22:00
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KuPs 0-2 Sabah Baku
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28/07
23:00
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Lincoln Red Imps 0-0 Mjallby
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29/07
01:00
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Dinamo Zagreb 3-2 Thun
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29/07
01:15
|
Publikum Celje 2-2 Egnatia
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29/07
01:45
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Hearts 0-2 Sturm Graz
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29/07
02:00
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Shamrock Rovers 2-1 Ararat Armenia
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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29/07
00:00
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Apollon Limassol 3-0 Dila Gori
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Riga 5-2 Vardar Skopje
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29/07
00:30
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CSKA Sofia 0-0 Spartak Trnava (pen 5-3)
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29/07
01:00
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Drita Gjilan 2-1 Floriana