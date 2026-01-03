|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 20
|
03/01
19:30
|
Aston Villa - Nottingham Forest
|
FPT Play
|
03/01
22:00
|
Brighton - Burnley
|
FPT Play
|
Wolverhampton - West Ham
|
FPT Play
|
04/01
00:30
|
Bournemouth - Arsenal
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
03/01
20:00
|
Celta Vigo - Valencia
|
SCTV 15
|
03/01
22:15
|
Osasuna - Athtletic Bilbao
|
SCTV 15
|
04/01
00:30
|
Elche - Villarreal
|
SCTV 22
|
04/01
03:00
|
Espanyol - Barcelona
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18
|
03/01
18:30
|
Como - Udinese
|
ON FOOTBALL
|
03/01
21:00
|
Genoa - Pisa
|
ON FOOTBALL
|
Sassuolo - Parma
|
ON SPORTS +
|
04/01
00:00
|
Juventus - Lecce
|
ON FOOTBALL
|
04/01
02:45
|
Atalanta - Roma
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17
|
03/01
23:00
|
Monaco - Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
04/01
01:00
|
Nice - Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
04/01
03:05
|
Lille - Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 13
|
03/01
20:10
|
Al Fateh - Al Shabab
|
03/01
21:55
|
Al Feiha - Al Kholood
|
04/01
00:30
|
Al Ittihad - Al Taawoun
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
03/01
13:00
|
Brisbane Roar - Wellington Phoenix
|
03/01
15:35
|
Melbourne City - Sydney
|
AFCON 2025 – VÒNG 1/8
|
03/01
23:00
|
Senegal - Sudan
|
04/01
02:00
|
Mali - Tunisia
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
03/01
|
Rayo Vallecano 1-1 Getafe
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18
|
03/01
|
Cagliari 0-1 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17
|
03/01
|
Toulouse 0-3 Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 17
|
03/01
|
Gil Vicente 1-1 Sporting Lisbon
|
03/01
|
Guimaraes Vitoria 2-1 Nacional da Madeira
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
02/01
|
Melbourne Victory 3-2 Perth Glory
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 13
|
02/01
|
Al Najma 2-2 Al Khaleej
|
02/01
|
Al Ettifaq 2-0 Al Okhdood
|
03/01
|
Al Ahli 3-2 Al Nassr