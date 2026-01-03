Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 20

03/01

19:30

Aston Villa - Nottingham Forest

FPT Play

03/01

22:00

Brighton - Burnley

FPT Play

Wolverhampton - West Ham

FPT Play

04/01

00:30

Bournemouth - Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18

03/01

20:00

Celta Vigo - Valencia

SCTV 15

03/01

22:15

Osasuna - Athtletic Bilbao

SCTV 15

04/01

00:30

Elche - Villarreal

SCTV 22

04/01

03:00

Espanyol - Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18

03/01

18:30

Como - Udinese

ON FOOTBALL

03/01

21:00

Genoa - Pisa

ON FOOTBALL

Sassuolo - Parma

ON SPORTS +

04/01

00:00

Juventus - Lecce

ON FOOTBALL

04/01

02:45

Atalanta - Roma

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17

03/01

23:00

Monaco - Lyon

ON SPORTS NEWS

04/01

01:00

Nice - Strasbourg

ON SPORTS NEWS

04/01

03:05

Lille - Rennes

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 13

03/01

20:10

Al Fateh - Al Shabab

03/01

21:55

Al Feiha - Al Kholood

04/01

00:30

Al Ittihad - Al Taawoun

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

03/01

13:00

Brisbane Roar - Wellington Phoenix

03/01

15:35

Melbourne City - Sydney

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

03/01

23:00

Senegal - Sudan

04/01

02:00

Mali - Tunisia

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18

03/01  
03:00

Rayo Vallecano 1-1 Getafe

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18

03/01  
02:45

Cagliari 0-1 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17

03/01  
02:45

Toulouse 0-3 Lens

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 17

03/01  
01:45

Gil Vicente 1-1 Sporting Lisbon

03/01  
03:45

Guimaraes Vitoria 2-1 Nacional da Madeira

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

02/01  
15:35

Melbourne Victory 3-2 Perth Glory

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 13

02/01  
20:30

Al Najma 2-2 Al Khaleej

02/01  
21:35

Al Ettifaq 2-0 Al Okhdood

03/01  
00:30

Al Ahli 3-2 Al Nassr