Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7

04/10

02:00

Bournemouth - Fulham

K+SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 8

04/10

02:00

Osasuna - Getafe

SCTV 22

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 6

04/10

01:45

Verona - Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 6

04/10

01:30

Hoffenheim - Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 7

04/10

01:45

Paris FC - Lorient

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 8

04/10

01:00

NAC Breda - Groningen

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 8

04/10

02:15

Casa Pia - Estoril

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 8

04/10

00:00

Antalyaspor - Rizespor

Trabzonspor - Kayserispor

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 9

04/10

02:00

Wrexham - Birmingham City

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 11

04/10

05:00

Tigre - Defensa y Justicia

04/10

07:15

Argentinos Juniors - Central Cordoba

Club Union - Aldosivi

VĐQG MEXICO 2025/26 – VÒNG 12

04/10

08:00

Necaxa - Pachuca

04/10

10:00

Atlas - Juarez

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 33

03/10

17:00

Shonan Bellmare - Tokyo Verdy

VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 32

03/10

12:00

Jeju - Jeonbuk Hyundai

🏆 Europa League 2025/26

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp
23h45 - 2/10 Fenerbahce 2-1 Nice TV360
23h45 - 2/10 Ludogorets 0-2 Real Betis TV360
23h45 - 2/10 Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles TV360
23h45 - 2/10 Viktoria Plzen 3-0 Malmo FF TV360
23h45 - 2/10 AS Roma 0-1 Lille TV360
23h45 - 2/10 Bologna 1-1 Freiburg TV360
23h45 - 2/10 Brann 1-0 FC Utrecht TV360
23h45 - 2/10 Celtic 0-2 SC Braga TV360
23h45 - 2/10 FCSB 0-2 Young Boys TV360
02h00 - 3/10 Basel 2-0 Stuttgart TV360
02h00 - 3/10 Celta Vigo 3-1 PAOK FC TV360
02h00 - 3/10 FC Porto 2-1 Crvena Zvezda TV360
02h00 - 3/10 Feyenoord 0-2 Aston Villa TV360
02h00 - 3/10 Genk 0-1 Ferencvaros TV360
02h00 - 3/10 Lyon 2-0 FC Salzburg TV360
02h00 - 3/10 Maccabi Tel Aviv 1-3 Dinamo Zagreb TV360
02h00 - 3/10 Nottingham 2-3 FC Midtjylland TV360
02h00 - 3/10 Sturm Graz 2-1 Rangers TV360

🏆 Europa Conference League 2025/26

Thời gian Trận đấu
23h45 - 2/10 Omonia Nicosia 0-1 Mainz 05
23h45 - 2/10 Vallecano 2-0 KF Shkendija
23h45 - 2/10 Zrinjski Mostar 5-0 Lincoln Red Imps FC
23h45 - 2/10 Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
23h45 - 2/10 FC Noah 1-0 Rijeka
23h45 - 2/10 Jagiellonia Bialystok 1-0 Hamrun Spartans
23h45 - 2/10 KuPS 1-1 Drita
23h45 - 2/10 Lausanne 3-0 Breidablik
23h45 - 2/10 Lech Poznan 4-1 Rapid Wien
02h00 - 3/10 Shelbourne 0-0 BK Haecken
02h00 - 3/10 Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
02h00 - 3/10 Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
02h00 - 3/10 Fiorentina 2-0 SK Sigma Olomouc
02h00 - 3/10 Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
02h00 - 3/10 NK Celje 3-1 Athens
02h00 - 3/10 Rakow Czestochowa 2-0 CS Universitatea Craiova
02h00 - 3/10 Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
02h00 - 3/10 Sparta Prague 4-1 Shamrock Rovers