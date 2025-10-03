Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7
|
04/10
02:00
|
Bournemouth - Fulham
|
K+SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 8
|
04/10
02:00
|
Osasuna - Getafe
|
SCTV 22
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 6
|
04/10
01:45
|
Verona - Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 6
|
04/10
01:30
|
Hoffenheim - Koln
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 7
|
04/10
01:45
|
Paris FC - Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 8
|
04/10
01:00
|
NAC Breda - Groningen
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 8
|
04/10
02:15
|
Casa Pia - Estoril
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 8
|
04/10
00:00
|
Antalyaspor - Rizespor
|
Trabzonspor - Kayserispor
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 9
|
04/10
02:00
|
Wrexham - Birmingham City
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 11
|
04/10
05:00
|
Tigre - Defensa y Justicia
|
04/10
07:15
|
Argentinos Juniors - Central Cordoba
|
Club Union - Aldosivi
|
VĐQG MEXICO 2025/26 – VÒNG 12
|
04/10
08:00
|
Necaxa - Pachuca
|
04/10
10:00
|
Atlas - Juarez
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 33
|
03/10
17:00
|
Shonan Bellmare - Tokyo Verdy
|
VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 32
|
03/10
12:00
|
Jeju - Jeonbuk Hyundai
🏆 Europa League 2025/26
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|23h45 - 2/10
|Fenerbahce 2-1 Nice
|TV360
|23h45 - 2/10
|Ludogorets 0-2 Real Betis
|TV360
|23h45 - 2/10
|Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles
|TV360
|23h45 - 2/10
|Viktoria Plzen 3-0 Malmo FF
|TV360
|23h45 - 2/10
|AS Roma 0-1 Lille
|TV360
|23h45 - 2/10
|Bologna 1-1 Freiburg
|TV360
|23h45 - 2/10
|Brann 1-0 FC Utrecht
|TV360
|23h45 - 2/10
|Celtic 0-2 SC Braga
|TV360
|23h45 - 2/10
|FCSB 0-2 Young Boys
|TV360
|02h00 - 3/10
|Basel 2-0 Stuttgart
|TV360
|02h00 - 3/10
|Celta Vigo 3-1 PAOK FC
|TV360
|02h00 - 3/10
|FC Porto 2-1 Crvena Zvezda
|TV360
|02h00 - 3/10
|Feyenoord 0-2 Aston Villa
|TV360
|02h00 - 3/10
|Genk 0-1 Ferencvaros
|TV360
|02h00 - 3/10
|Lyon 2-0 FC Salzburg
|TV360
|02h00 - 3/10
|Maccabi Tel Aviv 1-3 Dinamo Zagreb
|TV360
|02h00 - 3/10
|Nottingham 2-3 FC Midtjylland
|TV360
|02h00 - 3/10
|Sturm Graz 2-1 Rangers
|TV360
🏆 Europa Conference League 2025/26
|Thời gian
|Trận đấu
|23h45 - 2/10
|Omonia Nicosia 0-1 Mainz 05
|23h45 - 2/10
|Vallecano 2-0 KF Shkendija
|23h45 - 2/10
|Zrinjski Mostar 5-0 Lincoln Red Imps FC
|23h45 - 2/10
|Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
|23h45 - 2/10
|FC Noah 1-0 Rijeka
|23h45 - 2/10
|Jagiellonia Bialystok 1-0 Hamrun Spartans
|23h45 - 2/10
|KuPS 1-1 Drita
|23h45 - 2/10
|Lausanne 3-0 Breidablik
|23h45 - 2/10
|Lech Poznan 4-1 Rapid Wien
|02h00 - 3/10
|Shelbourne 0-0 BK Haecken
|02h00 - 3/10
|Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
|02h00 - 3/10
|Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
|02h00 - 3/10
|Fiorentina 2-0 SK Sigma Olomouc
|02h00 - 3/10
|Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
|02h00 - 3/10
|NK Celje 3-1 Athens
|02h00 - 3/10
|Rakow Czestochowa 2-0 CS Universitatea Craiova
|02h00 - 3/10
|Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
|02h00 - 3/10
|Sparta Prague 4-1 Shamrock Rovers