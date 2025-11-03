Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10

04/11
03:00

 Sunderland - Everton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

04/11
03:00

 Real Oviedo - Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

04/11
00:30

 Sassuolo - Genoa

ON FOOTBALL

04/11
02:45

 Lazio - Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 14

04/11
02:45

 Platense - Sarmiento

 Defensa y Justicia - Huracan

04/11
05:00

 Central Cordoba SdE - Racing Club

04/11
07:15

 Belgrano - Tigre

 Banfield - Lanus

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

04/11
10:45

Seattle Sounders - Minnesota United

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9

02/11

18:00

Thanh Hóa 0-1 Thể Công Viettel

FPT Play, HTV3, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 6

02/11

18:00

Thanh Niên TP.HCM 2-4 Trường Tươi Đồng Nai

FPT Play, HTV Key, MyTV, SCTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10

02/11
21:00

 West Ham 3-1 Newcastle

K+ SPORT 1

02/11
23:30

 Manchester City 3-1 Bournemouth

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

02/11
20:00

 Levante 1-2 Celta Vigo

SCTV 15

02/11
22:15

 Alaves 2-1 Espanyol

SCTV 15

03/11
00:30

 Barcelona 3-1 Elche

SCTV 15

03/11
03:00

 Real Betis 3-0 Mallorca

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

02/11
18:30

 Verona 1-2 Inter Milan

ON FOOTBALL

02/11
21:00

 Fiorentina 0-1 Lecce

ON FOOTBALL

 Torino 2-2 Pisa

ON GOLF

03/11
00:00

 Parma 1-3 Bologna

ON FOOTBALL

03/11
02:45

 AC Milan 1-0 Roma

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9

02/11
21:30

  Cologne 4-1 Hamburg SV

TV 360

02/11
23:30

 Wolfsburg 2-3 Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 11

02/11
21:00

 Rennes 4-1 Strasbourg

ON SPORTS NEWS

02/11
23:15

 Lille 1-0 Angers

ON SPORTS NEWS

 Nantes 0-2 Metz

 Lens 3-0 Lorient

ON SPORTS+

 Toulouse 0-0 Le Havre

ON SPORTS

03/11
02:45

 Brestois 0-0 Lyon

ON SPORTS NEWS