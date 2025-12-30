Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 19

31/12

02:30

Burnley - Newcastle

K+LIFE

Nottingham Forest - Everton

K+Live 1

West Ham - Brighton

K+Live 2

Chelsea - Bournemouth

K+ACTION

31/12

03:15

Arsenal - Aston Villa

K+SPORT 1

MU - Wolverhampton

K+SPORT 2

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 20

31/12

02:45

Dundee - Kilmarnock

G.Rangers - Saint Mirren

Hibernian - Aberdeen

Livingston - Dundee Utd

31/12

03:00

Motherwell - Celtic

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12

30/12

22:30

Al Ahli - Al Feiha

31/12

00:30

Al Ettifaq - Al Nassr

Al Okhdood - Damac

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

30/12

23:00

Tanzania - Tunisia

Uganda - Nigeria

31/12

02:00

Benin - Senegal

Botswana - CHDC Congo

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 17

30/12

02:45

Roma 3-1 Genoa

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15

30/12

03:15

Porto 2-0 AVS Futebol

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 24

30/12

01:00

Coventry 0-2 Ipswich

30/12

02:45

Sheffield Wed 0-0 Blackburn

Portsmouth 2-1 Charlton

Millwall 2-1 Bristol City

Wrexham 2-1 Preston

Leicester 2-1 Derby

West Brom 2-1 QPR

Oxford Utd 0-1 Swansea

Norwich 0-1 Watford

Middlesbrough 0-1 Hull

Stoke 0-0 Sheffield Utd

30/12

03:15

Birmingham 1-1 Southampton

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11

29/12

21:35

Al Khaleej 0-1 Al Fateh

30/12

00:30

Al Riyadh 1-2 Al Hazem

Al Taawoun 1-0 Al Najma

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10

29/12

15:00

Melbourne Victory 5-1 Wellington Phoenix

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

29/12

23:00

Zimbabwe 2-3 Nam Phi

Angola 0-0 Ai Cập

30/12

02:00

Comoros 0-0 Mali

Ma rốc 3-0 Zambia