Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12
31/01
18:00
Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
31/01
18:00
Hải Phòng - Thể Công Viettel
FPT Play, TV360+3, TV360+9
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24
31/01
22:00
Brighton - Everton
FPT Play
Wolverhampton - Bournemouth
FPT Play
Leeds - Arsenal
|
FPT Play
01/02
00:30
Chelsea - West Ham
FPT Play
01/02
03:00
Liverpool - Newcastle
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
31/01
20:00
Real Oviedo - Girona
SCTV 15
31/01
22:15
Osasuna - Villarreal
SCTV 15
01/02
00:30
Levante - Atletico Madrid
SCTV 22
01/02
03:00
Elche - Barcelona
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
31/01
21:00
Pisa - Sassuolo
ON FOOTBALL
01/02
00:00
Napoli - Fiorentina
ON FOOTBALL
01/02
02:45
Cagliari - Verona
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20
31/01
21:30
Augsburg - St. Pauli
TV 360
E.Frankfurt - Leverkusen
TV 360
Hoffenheim - Union Berlin
TV 360
RB Leipzig - Mainz
TV 360
Werder Bremen - M’gladbach
|
|
01/02
00:30
Hamburg - Bayern Munich
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20
31/01
23:00
Paris FC - Marseille
ON SPORTS NEWS
01/02
01:00
Lorient - Nantes
ON SPORTS NEWS
01/02
03:05
Monaco - Rennes
ON SPORTS NEWS
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
31/01
03:00
Espanyol 1-2 Alaves
SCTV 15
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
31/01
Cologne 1-0 Wolfsburg
TV 360
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
31/01
Lazio 3-2 Genoa
ON FOOTBALL
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20
31/01
Lens 1-0 Le Havre
ON SPORTS NEWS
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 21
31/01
NAC Breda 2-2 Twente
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20
31/01
Guimaraes Vitoria 1-0 Moreirense
31/12
LaLouviere 1-1 KAA Gent
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 30
31/01
Bristol City 0-5 Derby
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 15
30/01
Wellington Phoenix 2-2 Melbourne City
30/01
Adelaide Utd 1-1 Macarthur
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 19
30/01
Al Taawoun 1-0 Al Okhdood
30/01
NEOM 3-0 Damac
31/01
Al Kholood 0-3 Al Nassr