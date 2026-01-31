Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12

31/01

18:00

Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

31/01

18:00

Hải Phòng - Thể Công Viettel

FPT Play, TV360+3, TV360+9

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

31/01

22:00

Brighton - Everton

FPT Play

Wolverhampton - Bournemouth

FPT Play

Leeds - Arsenal

FPT Play

01/02

00:30

Chelsea - West Ham

FPT Play

01/02

03:00

Liverpool - Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

31/01

20:00

Real Oviedo - Girona

SCTV 15

31/01

22:15

Osasuna - Villarreal

SCTV 15

01/02

00:30

Levante - Atletico Madrid

SCTV 22

01/02

03:00

Elche - Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

31/01

21:00

Pisa - Sassuolo

ON FOOTBALL

01/02

00:00

Napoli - Fiorentina

ON FOOTBALL

01/02

02:45

Cagliari - Verona

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20

31/01

21:30

Augsburg - St. Pauli

TV 360

E.Frankfurt - Leverkusen

TV 360

Hoffenheim - Union Berlin

TV 360

RB Leipzig - Mainz

TV 360

Werder Bremen - M’gladbach

TV 360

01/02

00:30

Hamburg - Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

31/01

23:00

Paris FC - Marseille

ON SPORTS NEWS

01/02

01:00

Lorient - Nantes

ON SPORTS NEWS

01/02

03:05

Monaco - Rennes

ON SPORTS NEWS

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

31/01  

03:00

Espanyol 1-2 Alaves

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

31/01  
02:30

Cologne 1-0 Wolfsburg

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

31/01  
02:45

Lazio 3-2 Genoa

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

31/01  
02:45

Lens 1-0 Le Havre

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 21

31/01  
02:00

NAC Breda 2-2 Twente

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20

31/01  
03:45

Guimaraes Vitoria 1-0 Moreirense 

31/12  
02:45

LaLouviere 1-1 KAA Gent

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 30

31/01  
03:00

 Bristol City 0-5 Derby 

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 15

30/01  
13:00

Wellington Phoenix 2-2 Melbourne City

30/01 
 15:35

 Adelaide Utd 1-1 Macarthur

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 19

30/01  
20:50

Al Taawoun 1-0 Al Okhdood

30/01  
22:50

 NEOM 3-0 Damac

31/01  
00:30

 Al Kholood 0-3 Al Nassr 