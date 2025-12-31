Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

31/12

23:00

Guinea Xích Đạo - Algeria

Sudan - Burkina Faso

01/01

02:00

Gabon - Bờ Biển Ngà

Mozambique - Cameroon

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12

31/12

22:25

NEOM - Al Ittihad

01/01

00:30

Al Kholood - Al Hilal

Al Shabab - Al Qadsiah

VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16

01/01

00:30

Maccabi Netanya - H. Petah Tikva

01/01

00:45

Ashdod - Maccabi Haifa

01/01

01:00

H. Beer Sheva - Hapoel Jerusalem

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10

31/12

15:00

Central Coast - Brisbane Roar

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 19

31/12

02:30

Burnley 1-3 Newcastle

K+LIFE

Nottingham Forest 0-2 Everton

K+Live 1

West Ham 2-2 Brighton

K+Live 2

Chelsea 2-2 Bournemouth

K+ACTION

31/12

03:15

Arsenal 4-1 Aston Villa

K+SPORT 1

MU 1-1 Wolverhampton

K+SPORT 2

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 20

31/12

02:45

Dundee 2-1 Kilmarnock

G.Rangers 2-1 Saint Mirren

Hibernian 2-0 Aberdeen

Livingston 1-3 Dundee Utd

31/12

03:00

Motherwell 0-2 Celtic

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12

30/12

22:30

Al Ahli 2-0 Al Feiha

31/12

00:30

Al Ettifaq 2-2 Al Nassr

Al Okhdood 0-1 Damac

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

30/12

23:00

Tanzania 1-1 Tunisia

Uganda 1-3 Nigeria

31/12

02:00

Benin 0-3 Senegal

Botswana 0-3 CHDC Congo