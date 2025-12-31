|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFCON 2025 – VÒNG BẢNG
|
31/12
23:00
|
Guinea Xích Đạo - Algeria
|
Sudan - Burkina Faso
|
01/01
02:00
|
Gabon - Bờ Biển Ngà
|
Mozambique - Cameroon
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12
|
31/12
22:25
|
NEOM - Al Ittihad
|
01/01
00:30
|
Al Kholood - Al Hilal
|
Al Shabab - Al Qadsiah
|
VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16
|
01/01
00:30
|
Maccabi Netanya - H. Petah Tikva
|
01/01
00:45
|
Ashdod - Maccabi Haifa
|
01/01
01:00
|
H. Beer Sheva - Hapoel Jerusalem
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
31/12
15:00
|
Central Coast - Brisbane Roar
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 19
|
31/12
02:30
|
Burnley 1-3 Newcastle
|
K+LIFE
|
Nottingham Forest 0-2 Everton
|
K+Live 1
|
West Ham 2-2 Brighton
|
K+Live 2
|
Chelsea 2-2 Bournemouth
|
K+ACTION
|
31/12
03:15
|
Arsenal 4-1 Aston Villa
|
K+SPORT 1
|
MU 1-1 Wolverhampton
|
K+SPORT 2
|
VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 20
|
31/12
02:45
|
Dundee 2-1 Kilmarnock
|
G.Rangers 2-1 Saint Mirren
|
Hibernian 2-0 Aberdeen
|
Livingston 1-3 Dundee Utd
|
31/12
03:00
|
Motherwell 0-2 Celtic
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12
|
30/12
22:30
|
Al Ahli 2-0 Al Feiha
|
31/12
00:30
|
Al Ettifaq 2-2 Al Nassr
|
Al Okhdood 0-1 Damac
|
AFCON 2025 – VÒNG BẢNG
|
30/12
23:00
|
Tanzania 1-1 Tunisia
|
Uganda 1-3 Nigeria
|
31/12
02:00
|
Benin 0-3 Senegal
|
Botswana 0-3 CHDC Congo