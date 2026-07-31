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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
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31/07
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Timor Leste vs Indonesia
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VTV6, FPT Play
|31/07
20:00
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Việt Nam vs Singapore
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CLB HÈ 2026
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31/07
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Juventus - Nice
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01/08
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Birmingham - Barcelona
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Sporting Lisbon - Nottingham
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SIÊU CÚP BỈ 2025/26 – CHUNG KẾT
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01/08
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Club Brugge - Union Saint Gilloise
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16
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01/08
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Valerenga - Ham Kam
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01/08
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Bodo Glimt - Lillestrom
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2
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01/08
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Rodina Moscow - Rostov FK
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VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1
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01/08
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Dundee United - Rangers
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VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 1
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01/08
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LASK Linz - Grazer AK
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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01/08
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New York City FC - Toronto FC
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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31/07
00:00
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Hradec Kralove 3-1 Tromso IL
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Midtjylland 0-2 Besiktas
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Pafos 4-0 Hajduk Split
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31/07
00:45
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PAOK Saloniki 2-0 Dinamo Kiev
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31/07
01:00
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CSKA Sofia 0-0 FK Qarabag (pen 5-4)
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31/07
01:30
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Anderlecht 3-1 Hammarby
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Ferencvarosi 2-2 Twente
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31/07
02:00
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Benfica 5-0 St Gallen
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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30/07
21:00
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Tobol Kostanay 1-1 FK Panevezys
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Atletic Club D Escaldes 0-2 Vaduz
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30/07
23:00
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FC Noah 2-0 Zimbru Chisinau
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FK Auda 4-1 FCSB
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FK Jablonec 2-0 NK Varazdin
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Ilves Tampere 2-1 Stjarnan (pen 5-4)
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Nomme Kalju FC 2-1 Shelbourne
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Zira FK 1-1 Paide Linnameeskond
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Inter Turku 2-0 Istanbul Basaksehir
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FC Pyunik 0-0 Debreceni VSC