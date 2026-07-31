Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

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TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG A

31/07
17:00

Timor Leste vs Indonesia

VTV6, FPT Play
31/07
20:00

Việt Nam vs Singapore

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CLB HÈ 2026

31/07
23:00

Juventus - Nice

01/08
01:45

Birmingham - Barcelona

Sporting Lisbon - Nottingham

SIÊU CÚP BỈ 2025/26 – CHUNG KẾT

01/08
01:30

Club Brugge - Union Saint Gilloise

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16

01/08
00:00

Valerenga - Ham Kam

01/08
02:00

Bodo Glimt - Lillestrom

VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2

01/08
00:00

Rodina Moscow - Rostov FK

VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1

01/08
02:00

Dundee United - Rangers

VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 1

01/08
00:30

LASK Linz - Grazer AK

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

01/08
06:30

New York City FC - Toronto FC

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

31/07

00:00

Hradec Kralove 3-1 Tromso IL

Midtjylland 0-2 Besiktas

Pafos 4-0 Hajduk Split

31/07

00:45

PAOK Saloniki 2-0 Dinamo Kiev

31/07

01:00

CSKA Sofia 0-0 FK Qarabag (pen 5-4)

31/07

01:30

Anderlecht 3-1 Hammarby

Ferencvarosi 2-2 Twente

31/07

02:00

Benfica 5-0 St Gallen

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

30/07

21:00

Tobol Kostanay 1-1 FK Panevezys

Atletic Club D Escaldes 0-2 Vaduz

30/07

23:00

FC Noah 2-0 Zimbru Chisinau

FK Auda 4-1 FCSB

FK Jablonec 2-0 NK Varazdin

Ilves Tampere 2-1 Stjarnan (pen 5-4)

Nomme Kalju FC 2-1 Shelbourne

Zira FK 1-1 Paide Linnameeskond

Inter Turku 2-0 Istanbul Basaksehir

FC Pyunik 0-0 Debreceni VSC