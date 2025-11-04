|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
|
04/11
18:00
|
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, TV360+10
|
04/11
19:15
|
Hà Nội FC - PVF-CAND
|
FPT Play, TV360+9
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
05/11
00:45
|
Napoli - E.Frankfurt
|
ON FOOTBALL
|
Slavia Prague - Arsenal
|
TV 360
|
05/11
03:00
|
Liverpool - Real Madrid
|
TV 360
|
PSG - Bayern Munich
|
ON FOOTBALL
|
Atletico Madrid - Saint Gilloise
|
ON SPORTS
|
Bodo Glimt - Monaco
|
ON SPORTS +
|
Juventus - Sporting Lisbon
|
TV 360
|
Olympiakos - PSV Eindhoven
|
TV 360
|
Tottenham - FC Copenhagen
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
05/11
02:45
|
Birmingham - Millwall
|
Bristol City - Blackburn
|
Charlton - West Brom
|
Derby - Hull
|
Ipswich - Watford
|
Leicester - Middlesbrough
|
Oxford Utd - Stoke
|
05/11
03:00
|
Coventry - Sheffield Utd
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
04/11
17:00
|
S.Hiroshima - Gangwon
|
Machida Zelvia - Melbourne City
|
FC Seoul - Chengdu Rongcheng
|
04/11
19:15
|
Buriram Utd - Shanghai Port
|
04/11
23:00
|
Al Sadd - Al Ahli
|
05/11
01:15
|
Al Ittihad - Al Sharjah
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10
|
04/11
|
Sunderland 1-1 Everton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11
|
04/11
|
Real Oviedo 0-0 Osasuna
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
04/11
|
Sassuolo 1-2 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
04/11
|
Lazio 2-0 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 14
|
04/11
|
Platense 1-1 Sarmiento
|
Defensa y Justicia - Huracan
|
04/11
|
Central Cordoba SdE - Racing Club
|
04/11
|
Belgrano - Tigre
|
Banfield - Lanus
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
04/11
|
Seattle Sounders - Minnesota United