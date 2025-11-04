Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10

04/11

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360+10

04/11

19:15

Hà Nội FC - PVF-CAND

FPT Play, TV360+9

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

05/11

00:45

Napoli - E.Frankfurt

ON FOOTBALL

Slavia Prague - Arsenal

TV 360

05/11

03:00

Liverpool - Real Madrid

TV 360

PSG - Bayern Munich

ON FOOTBALL

Atletico Madrid - Saint Gilloise

ON SPORTS

Bodo Glimt - Monaco

ON SPORTS +

Juventus - Sporting Lisbon

TV 360

Olympiakos - PSV Eindhoven

TV 360

Tottenham - FC Copenhagen

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 14

05/11

02:45

Birmingham - Millwall

Bristol City - Blackburn

Charlton - West Brom

Derby - Hull

Ipswich - Watford

Leicester - Middlesbrough

Oxford Utd - Stoke

05/11

03:00

Coventry - Sheffield Utd

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11

17:00

S.Hiroshima - Gangwon

Machida Zelvia - Melbourne City

FC Seoul - Chengdu Rongcheng

04/11

19:15

Buriram Utd - Shanghai Port

04/11

23:00

Al Sadd - Al Ahli

05/11

01:15

Al Ittihad - Al Sharjah

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10

04/11
03:00

 Sunderland 1-1 Everton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

04/11
03:00

 Real Oviedo 0-0 Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10

04/11
00:30

 Sassuolo 1-2 Genoa

ON FOOTBALL

04/11
02:45

 Lazio 2-0 Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 14

04/11
02:45

 Platense 1-1 Sarmiento

 Defensa y Justicia - Huracan

04/11
05:00

 Central Cordoba SdE - Racing Club

04/11
07:15

 Belgrano - Tigre

 Banfield - Lanus

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

04/11
10:45

Seattle Sounders - Minnesota United