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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG B
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04/08
17:00
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Myanmar vs Lào
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VTV6, FPT Play
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04/08
20:00
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Philippines vs Thái Lan
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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04/08
18:00
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Jeju - Bayern Munich
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04/08
19:00
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Al Nassr - Almeria
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05/08
01:45
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Ipswich - Le Havre
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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04/08
23:00
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Ararat Armenia - NK Celje
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Mjallby - Slovan Bratislava
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05/08
00:30
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Levski Sofia - Kairat Almaty
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Hapoel Beer Sheva - Crvena Zvezda
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05/08
01:00
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Union Saint Gilloise - Bodo Glimt
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Sparta Praha - Lyon
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Olympiacos - NEC Nijmegen
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Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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05/08
02:00
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Larne - Iberia 1999
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Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhine
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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04/08
23:00
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FK Auda - Dinamo City
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
|03/08
17:00
|Campuchia 3-0 Timor Leste
|FPT Play
VTV6
|03/08
20:30
|Indonesia 0-3 Việt Nam
|FPT Play
VTV6
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 15
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04/08
|Halmstads 0-2 IK Sirius
|Djurgardens 6-0 Vasteras SK
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VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 18
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03/08
|Seinajoen JK 3-0 HJK Helsinki
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2
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04/08
|OB Odense 1-0 Sonderjyske
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VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1
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04/08
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Celtic 1-0 Dundee FC
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 3
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04/08
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CA Sarmiento 2-1 Independiente Rivadavia
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04/08
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Velez Sarsfield - CA Independiente
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CA Platense - Talleres Cordoba
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04/08
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Central Cordoba Santiago del Estero - San Lorenzo
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CA Huracan - Atletico Tucuman
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CÚP QUỐC GIA BRAZIL 2026/27 – VÒNG 1/8
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04/08
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Atl Paranaense - Vitoria BA
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI
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04/08
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York City 0-2 Crawley Town