Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG B

04/08

17:00

Myanmar vs Lào

VTV6, FPT Play

04/08

20:00

Philippines vs Thái Lan

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

04/08

18:00

Jeju - Bayern Munich

04/08

19:00

Al Nassr - Almeria

05/08

01:45

Ipswich - Le Havre

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

04/08

23:00

Ararat Armenia - NK Celje

Mjallby - Slovan Bratislava

05/08

00:30

Levski Sofia - Kairat Almaty

Hapoel Beer Sheva - Crvena Zvezda

05/08

01:00

Union Saint Gilloise - Bodo Glimt

Sparta Praha - Lyon

Olympiacos - NEC Nijmegen

Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

05/08

02:00

Larne - Iberia 1999

Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhine

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

04/08

23:00

FK Auda - Dinamo City

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
03/08
17:00		 Campuchia 3-0 Timor Leste FPT Play
VTV6
03/08
20:30		 Indonesia 0-3 Việt Nam FPT Play
VTV6

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 15

04/08
00:00

 Halmstads 0-2 IK Sirius
Djurgardens 6-0 Vasteras SK

VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 18

03/08
23:00

 Seinajoen JK 3-0 HJK Helsinki

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2

04/08
00:00

 OB Odense 1-0 Sonderjyske

VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1

04/08
01:30

Celtic 1-0 Dundee FC

VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 3

04/08
02:45

CA Sarmiento 2-1 Independiente Rivadavia

04/08
05:00

Velez Sarsfield - CA Independiente

CA Platense - Talleres Cordoba

04/08
07:15

Central Cordoba Santiago del Estero - San Lorenzo

CA Huracan - Atletico Tucuman

CÚP QUỐC GIA BRAZIL 2026/27 – VÒNG 1/8

04/08
07:00

Atl Paranaense - Vitoria BA

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI

04/08
01:30

York City 0-2 Crawley Town