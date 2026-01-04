Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 20

04/01
19:30

 Leeds - Manchester Utd

FPT Play

04/01
22:00

 Fulham - Liverpool

FPT Play

 Tottenham - Sunderland

FPT Play

 Everton - Brentford

FPT Play

 Newcastle - Crystal Palace

FPT Play

05/01
00:30

 Manchester City - Chelsea

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18

04/01
20:00

 Sevilla - Levante

SCTV 17

04/01
22:15

 Real Madrid - Real Betis

SCTV 17

05/01
00:30

 Alaves - Real Oviedo

SCTV 17

 Mallorca - Girona

SCTV 22

05/01
03:00

 Real Sociedad - Atl. Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18

04/01
18:30

 Lazio - Napoli

ON FOOTBALL

04/01
21:00

 Fiorentina - Cremonese

ON FOOTBALL

05/01
00:00

 Verona - Torino

ON SPORTS +

05/01
02:45

 Inter Milan - Bologna

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17

04/01
21:00

 Marseille - Nantes

ON SPORTS NEWS

04/01
23:15

 Brestois - AJ Auxerre

ON SPORTS NEWS

 Lorient - Metz

ON SPORTS

 Le Havre - Angers

05/01
02:45

 PSG - Paris

ON SPORTS NEWS

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

04/01
23:00

Ma-rốc - Tanzania

05/01
02:00

Nam Phi - Cameroon

03/01

19:30

Aston Villa 3-1 Nottingham Forest

FPT Play

03/01

22:00

Brighton 2-0 Burnley

FPT Play

Wolverhampton 3-0 West Ham

FPT Play

04/01

00:30

Bournemouth 2-3 Arsenal

FPT Play

03/01

20:00

Celta Vigo 4-1 Valencia

SCTV 15

03/01

22:15

Osasuna 1-1 Athtletic Bilbao

SCTV 15

04/01

00:30

Elche 1-3 Villarreal

SCTV 22

04/01

03:00

Espanyol 0-2 Barcelona

SCTV 15

03/01

18:30

Como 1-0 Udinese

ON FOOTBALL

03/01

21:00

Genoa 1-1 Pisa

ON FOOTBALL

Sassuolo 1-1 Parma

ON SPORTS +

04/01

00:00

Juventus 1-1 Lecce

ON FOOTBALL

04/01

02:45

Atalanta 1-0 Roma

ON FOOTBALL

03/01

23:00

Monaco 1-3 Lyon

ON SPORTS NEWS

04/01

01:00

Nice 1-1 Strasbourg

ON SPORTS NEWS

04/01

03:05

Lille 0-2 Rennes

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 13

03/01

20:10

Al Fateh 2-0 Al Shabab

03/01

21:55

Al Feiha 0-5 Al Kholood

04/01

00:30

Al Ittihad 1-0 Al Taawoun

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

03/01

13:00

Brisbane Roar 0-3 Wellington Phoenix

03/01

15:35

Melbourne City 0-0 Sydney

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

03/01

23:00

Senegal 3-1 Sudan

04/01

02:00

Mali 1-1 Tunisia (pen 3-2)