|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 20
|
04/01
|
Leeds - Manchester Utd
|
FPT Play
|
04/01
|
Fulham - Liverpool
|
FPT Play
|
Tottenham - Sunderland
|
FPT Play
|
Everton - Brentford
|
FPT Play
|
Newcastle - Crystal Palace
|
FPT Play
|
05/01
|
Manchester City - Chelsea
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
04/01
|
Sevilla - Levante
|
SCTV 17
|
04/01
|
Real Madrid - Real Betis
|
SCTV 17
|
05/01
|
Alaves - Real Oviedo
|
SCTV 17
|
Mallorca - Girona
|
SCTV 22
|
05/01
|
Real Sociedad - Atl. Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18
|
04/01
|
Lazio - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
04/01
|
Fiorentina - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
05/01
|
Verona - Torino
|
ON SPORTS +
|
05/01
|
Inter Milan - Bologna
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17
|
04/01
|
Marseille - Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
04/01
|
Brestois - AJ Auxerre
|
ON SPORTS NEWS
|
Lorient - Metz
|
ON SPORTS
|
Le Havre - Angers
|
05/01
|
PSG - Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
AFCON 2025 – VÒNG 1/8
|
04/01
|
Ma-rốc - Tanzania
|
05/01
|
Nam Phi - Cameroon
|
|
|
03/01
19:30
|
Aston Villa 3-1 Nottingham Forest
|
FPT Play
|
03/01
22:00
|
Brighton 2-0 Burnley
|
FPT Play
|
Wolverhampton 3-0 West Ham
|
FPT Play
|
04/01
00:30
|
Bournemouth 2-3 Arsenal
|
FPT Play
|
|
03/01
20:00
|
Celta Vigo 4-1 Valencia
|
SCTV 15
|
03/01
22:15
|
Osasuna 1-1 Athtletic Bilbao
|
SCTV 15
|
04/01
00:30
|
Elche 1-3 Villarreal
|
SCTV 22
|
04/01
03:00
|
Espanyol 0-2 Barcelona
|
SCTV 15
|
|
03/01
18:30
|
Como 1-0 Udinese
|
ON FOOTBALL
|
03/01
21:00
|
Genoa 1-1 Pisa
|
ON FOOTBALL
|
Sassuolo 1-1 Parma
|
ON SPORTS +
|
04/01
00:00
|
Juventus 1-1 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
04/01
02:45
|
Atalanta 1-0 Roma
|
ON FOOTBALL
|
|
03/01
23:00
|
Monaco 1-3 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
04/01
01:00
|
Nice 1-1 Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
04/01
03:05
|
Lille 0-2 Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
|
03/01
20:10
|
Al Fateh 2-0 Al Shabab
|
03/01
21:55
|
Al Feiha 0-5 Al Kholood
|
04/01
00:30
|
Al Ittihad 1-0 Al Taawoun
|
|
03/01
13:00
|
Brisbane Roar 0-3 Wellington Phoenix
|
03/01
15:35
|
Melbourne City 0-0 Sydney
|
|
03/01
23:00
|
Senegal 3-1 Sudan
|
04/01
02:00
|
Mali 1-1 Tunisia (pen 3-2)