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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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05/08
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AGF Aarhus - Sabah Baku
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06/08
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Fenerbahce - Sturm Graz
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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06/08
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Ferencvarosi TC - Gornik Zabrze
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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06/08
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Brann - Apollon Limassol
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06/08
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Panathinaikos - CSKA Sofia
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LEAGUES CUP 2026 – VÒNG LOẠI
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06/08
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Inter Miami - Atletico San Luis
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Orlando City SC - Monterrey
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06/08
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Nashville SC - Club Leon
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Dallas - Queretaro
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06/08
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Deportivo Toluca - Seattle Sounders
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06/08
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Los Angeles - Guadalajara Chivas
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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05/08
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Villarreal - Levante
|
05/08
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AC Milan - Inter
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K-League Stars - Manchester City
|
05/08
|
Chelsea - Juventus
|
06/08
|
Arsenal - Betis
|
06/08
|
Mallorca - PSG
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
ASEAN CUP 2026 - BẢNG B
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04/08
17:00
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Myanmar 7-2 Lào
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VTV6, FPT Play
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04/08
20:00
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Philippines 0-1 Thái Lan
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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04/08
18:00
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Jeju 1-2 Bayern Munich
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04/08
19:00
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Al Nassr 0-2 Almeria
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05/08
01:45
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Ipswich 1-0 Le Havre
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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04/08
23:00
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Ararat Armenia 2-1 NK Celje
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Mjallby 1-2 Slovan Bratislava
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05/08
00:30
|
Levski Sofia 1-0 Kairat Almaty
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Hapoel Beer Sheva 1-0 Crvena Zvezda
|
05/08
01:00
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Union Saint Gilloise 3-3 Bodo Glimt
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Sparta Praha 2-1 Lyon
|
Olympiacos 0-0 NEC Nijmegen
|
Dinamo Zagreb 5-0 Kauno Zalgiris
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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05/08
02:00
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Larne 0-0 Iberia 1999
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Shamrock Rovers 3-1 Egnatia Rrogozhine
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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04/08
23:00
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FK Auda 1-0 Dinamo City
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