|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
06/12
16:00
|
U22 Malaysia - U22 Lào
|
VTV2, FPT Play
|
06/12
19:00
|
U22 Singapore - U22 Timor Leste
|
VTV2, FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
19:30
|
Aston Villa - Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
06/12
22:00
|
Bournemouth - Chelsea
|
K+ SPORT 2
|
Manchester City - Sunderland
|
K+ SPORT 1
|
Everton - Nottingham Forest
|
K+Live 1
|
Newcastle - Burnley
|
K+ACTION
|
Tottenham - Brentford
|
K+LIFE
|
07/12
00:30
|
Leeds - Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
20:00
|
Villarreal - Getafe
|
SCTV 15
|
06/12
22:15
|
Alaves - Real Sociedad
|
SCTV 15
|
07/12
00:30
|
Real Betis - Barcelona
|
SCTV 22
|
07/12
03:00
|
Ath.Bilbao - Atletico Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14
|
06/12
21:00
|
Sassuolo - Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
07/12
00:00
|
Inter Milan - Como
|
ON FOOTBALL
|
07/12
02:45
|
Verona - Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 13
|
06/12
21:30
|
Augsburg - Leverkusen
|
TV 360
|
Heidenheim - Freiburg
|
TV 360
|
Koln - St. Pauli
|
TV 360
|
Stuttgart - Bayern Munich
|
TV 360
|
Wolfsburg - Union Berlin
|
TV 360
|
07/12
00:30
|
RB Leipzig - E.Frankfurt
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
23:00
|
Nantes - Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
07/12
01:00
|
Toulouse - Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
07/12
03:05
|
PSG - Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
07/12
00:00
|
I. Basaksehir - Fenerbahce
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 19
|
06/12
19:30
|
Charlton - Portsmouth
|
Derby - Leicester
|
Watford - Norwich
|
06/12
22:00
|
Blackburn - Sheffield Wed
|
Bristol City - Millwall
|
Ipswich - Coventry
|
Preston - Wrexham
|
QPR - West Brom
|
Sheffield Utd - Stoke
|
Southampton - Birmingham
|
Swansea - Oxford Utd
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
07/12
02:30
|
Inter Miami - Vancouver Whitecaps
|
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
05/12
16:00
|
Nữ Myanmar 2-1 Nữ Philippines
|
FPT Play
|
05/12
18:30
|
Nữ Việt Nam 7-0 Nữ Malaysia
|
VTV2, FPT Play
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
05/12
18:00
|
U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
|
Real Oviedo 0-0 Mallorca
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 13
|
06/12
|
Mainz 0-1 Monchengladbach
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
|
Brestois 1-0 Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
06/12
|
Lille 1-0 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
|
Excelsior 0-2 Groningen
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
06/12
|
Benfica1 1- Sporting Lisbon
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
|
Galatasaray 3-2 Samsunspor
|
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 18
|
05/12
|
Terek Grozny 1-0 Gazovik Orenburg
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 19
|
06/12
|
Hull 1-4 Middlesbrough