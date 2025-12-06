Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG

06/12

16:00

U22 Malaysia - U22 Lào

VTV2, FPT Play

06/12

19:00

U22 Singapore - U22 Timor Leste

VTV2, FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15

06/12

19:30

Aston Villa - Arsenal

K+ SPORT 1

06/12

22:00

Bournemouth - Chelsea

K+ SPORT 2

Manchester City - Sunderland

K+ SPORT 1

Everton - Nottingham Forest

K+Live 1

Newcastle - Burnley

K+ACTION

Tottenham - Brentford

K+LIFE

07/12

00:30

Leeds - Liverpool

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

06/12

20:00

Villarreal - Getafe

SCTV 15

06/12

22:15

Alaves - Real Sociedad

SCTV 15

07/12

00:30

Real Betis - Barcelona

SCTV 22

07/12

03:00

Ath.Bilbao - Atletico Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14

06/12

21:00

Sassuolo - Fiorentina

ON FOOTBALL

07/12

00:00

Inter Milan - Como

ON FOOTBALL

07/12

02:45

Verona - Atalanta

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 13

06/12

21:30

Augsburg - Leverkusen

TV 360

Heidenheim - Freiburg

TV 360

Koln - St. Pauli

TV 360

Stuttgart - Bayern Munich

TV 360

Wolfsburg - Union Berlin

TV 360

07/12

00:30

RB Leipzig - E.Frankfurt

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 15

06/12

23:00

Nantes - Lens

ON SPORTS NEWS

07/12

01:00

Toulouse - Strasbourg

ON SPORTS NEWS

07/12

03:05

PSG - Rennes

ON SPORTS NEWS

07/12

00:00

I. Basaksehir - Fenerbahce

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 19

06/12

19:30

Charlton - Portsmouth

Derby - Leicester

Watford - Norwich

06/12

22:00

Blackburn - Sheffield Wed

Bristol City - Millwall

Ipswich - Coventry

Preston - Wrexham

QPR - West Brom

Sheffield Utd - Stoke

Southampton - Birmingham

Swansea - Oxford Utd

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

07/12

02:30

Inter Miami - Vancouver Whitecaps

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG

SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.