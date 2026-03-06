Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 15

06/03  
18:00

Đông Á Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, TV360+9

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27

07/03  
03:00

Celta Vigo - Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 25

07/03  
02:30

Bayern Munich - Monchengladbach

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28

07/03  
02:45

Napoli - Torino

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 25

07/03  
02:45

PSG - Monaco

ON SPORTS NEWS

FA CUP 2025/26 – VÒNG 1/8

07/03  
03:00

Wolverhampton - Liverpool

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 26

07/03  
02:00

Heracles - Utrecht

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 25

07/03  
03:15

Famalicao - Arouca

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 36

07/03  
03:00

Preston - Oxford Utd 

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20

06/02  
15:35

Adelaide Utd - Wellington Phoenix

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 25

07/03  
02:00

Al Hilal - Al Najma

Al Ahli - Al Ittihad

Al Khaleej - Al Hazm

Al Taawoun - Al Fateh

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29

06/03

03:00

Tottenham 1-3 Crystal Palace

FPT Play

CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT

06/03

03:10

Lyon 2-2 Lens (pen 4-5)

CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

06/03

00:45

Dynamo Moscow 5-2 Spartak Moscow

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 28

06/03

02:30

Basel 1-0 Grasshopper

Thun 2-2 St Gallen

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

06/03

07:30

CA Juventud - Ind. Medellin

COPA SUDAMERICANA 2025/26 – VÒNG LOẠI

06/03

05:00

Boston River - Racing Club

Nacional Asuncion - Dep. Recoleta

06/03

07:30

America de Cali - Atl. Bucaramanga

Cienciano - Melgar

06/03

09:00

Orense - Macara