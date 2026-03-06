|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 15
06/03
Đông Á Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, TV360+9
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27
07/03
Celta Vigo - Real Madrid
SCTV 15
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 25
07/03
Bayern Munich - Monchengladbach
TV 360
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28
07/03
Napoli - Torino
ON FOOTBALL
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 25
07/03
PSG - Monaco
ON SPORTS NEWS
FA CUP 2025/26 – VÒNG 1/8
07/03
Wolverhampton - Liverpool
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 26
07/03
Heracles - Utrecht
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 25
07/03
Famalicao - Arouca
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 36
07/03
Preston - Oxford Utd
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20
06/02
Adelaide Utd - Wellington Phoenix
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 25
07/03
Al Hilal - Al Najma
Al Ahli - Al Ittihad
Al Khaleej - Al Hazm
Al Taawoun - Al Fateh
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29
06/03
03:00
Tottenham 1-3 Crystal Palace
FPT Play
CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT
06/03
03:10
Lyon 2-2 Lens (pen 4-5)
CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
06/03
00:45
Dynamo Moscow 5-2 Spartak Moscow
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 28
06/03
02:30
Basel 1-0 Grasshopper
Thun 2-2 St Gallen
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
06/03
07:30
CA Juventud - Ind. Medellin
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – VÒNG LOẠI
06/03
05:00
Boston River - Racing Club
Nacional Asuncion - Dep. Recoleta
06/03
07:30
America de Cali - Atl. Bucaramanga
Cienciano - Melgar
06/03
09:00
Orense - Macara