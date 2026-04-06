Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á 2026
06/04
Indonesia vs Brunei
TV360
06/04
Australia vs Malaysia
TV360
06/04
Việt Nam vs Myanmar
TV360
06/04
Thái Lan vs Timor Leste
TV360
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 30
07/04
Girona vs Villarreal
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 31
06/04
Udinese vs Como
ON SPORTS +
06/04
Lecce vs Atalanta
ON SPORTS +
06/04
Juventus vs Genoa
ON SPORTS +
07/04
Napoli vs AC Milan
ON SPORTS +
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 28
07/04
Arouca - Estoril
07/04
Casa Pia - Benfica
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 40
06/04
Portsmouth - Oxford Utd
06/04
Millwall - Norwich
06/04
Ipswich - Birmingham
Bristol City - Sheffield Utd
Derby - Stoke
Sheffield Wed - Leicester
Watford - Charlton
Blackburn - West Brom
Preston - QPR
06/04
Swansea - Middlesbrough
07/04
Hull - Coventry
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 17
05/04
HAGL 1-2 Ninh Bình
FPT Play, TV360+11
05/04
SLNA 1-1 Thể Công Viettel
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
05/04
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2 Thép Xanh Nam Định
FPT Play, TV360+8
05/04
Thanh Hóa 4-0 Công an TP. Hồ Chí Minh
FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
CÚP FA ANH 2025/26 – TỨ KẾT
05/04
West Ham 2-2 Leedsc(pen 2-4)
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 30
05/04
Getafe 2-0 Ath.Bilbao
ON FOOTBALL
05/04
Valencia 2-3 Celta Vigo
ON FOOTBALL
05/04
Real Oviedo 1-0 Sevilla
ON FOOTBALL
06/04
Alaves 2-2 Osasuna
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 31
05/04
Cremonese 1-2 Bologna
ON SPORTS +
05/04
Pisa 0-1 Torino
ON SPORTS +
05/04
Inter Milan 5-2 Roma
ON SPORTS +
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 28
05/04
Union Berlin 1-1 St. Pauli
TV 360
05/04
Frankfurt 2-2 Cologne
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 28
05/04
Angers 0-0 Lyon
ON SPORTS NEWS
05/04
Metz 0-0 Nantes
Lorient 1-1 Paris
ON SPORTS NEWS
Le Havre 1-1 AJ Auxerre
ON SPORTS+
06/04
Monaco 2-1 Marseille
ON SPORTS NEWS