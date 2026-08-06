|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
07/08
|
Bristol City - Walsall
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
06/08
|
KuPS - CS Universitatea Craiova
|
06/08
|
Jagiellonia Bialystok - Rangers FC
|
Lincoln Red Imps - Omonia Nicosia
|
Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia
|
07/08
|
Lech Poznan - KI Klaksvik
|
Hradec Kralove - Besiktas
|
Red Bull Salzburg - Pafos FC
|
07/08
|
PAOK Thessaloniki - RSC Anderlecht
|
07/08
|
Thun - Vikingur Reykjavik
|
07/08
|
Benfica - Heart of Midlothian
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
06/08
|
Inter Turku - Vaduz
|
06/08
|
Paide Linnameeskond - Rapid Wien
|
HJK Helsinki - Motherwell
|
FK Jablonec - FK Rigas Futbola Skola
|
FC Noah - Sion
|
06/08
|
CFR Cluj - Tromso
|
07/08
|
Debreceni VSC - FC Copenhagen
|
Rakow Czestochowa - Hammarby
|
Zalgiris Vilnius - Hajduk Split
|
Riga FC - ETO FC Gyor
|
IFK Goteborg - KAA Gent
|
Inter Club D Escaldes - Flora Tallinn
|
Dinamo Kiev - FK Qarabag
|
07/08
|
Beitar Jerusalem - Austria Wien
|
07/08
|
Hapoel Tel Aviv - GKS Katowice
|
Ajax - Shelbourne
|
Twente - DAC Dunajska Streda
|
07/08
|
FK Borac Banja Luka - FC Maxline Vitebsk
|
Valur - Nordsjaelland
|
Sporting Braga - Dinamo Minsk
|
Lugano - NSI Runavik
|
07/08
|
HNK Rijeka - Ilves Tampere
|
Bohemians - Midtjylland
|
07/08
|
SP Tre Fiori - Drita Gjilan
|
FK Partizan - Tobol Kostanay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
05/08
|
AGF Aarhus 2-1 Sabah Baku
|
06/08
|
Fenerbahce 2-0 Sturm Graz
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
06/08
|
Ferencvarosi TC 1-0 Gornik Zabrze
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
06/08
|
Brann 0-1 Apollon Limassol
|
06/08
|
Panathinaikos 1-1 CSKA Sofia
|
LEAGUES CUP 2026 – VÒNG LOẠI
|
06/08
|
Inter Miami - Atletico San Luis
|
Orlando City SC - Monterrey
|
06/08
|
Nashville SC - Club Leon
|
Dallas - Queretaro
|
06/08
|
Deportivo Toluca - Seattle Sounders
|
06/08
|
Los Angeles - Guadalajara Chivas
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
05/08
|
Villarreal 1-0 Levante
|
05/08
|
AC Milan 1-1 Inter
|
K-League Stars 1-3 Manchester City
|
05/08
|
Chelsea 0-1 Juventus
|
06/08
|
Arsenal 1-3 Betis
|
06/08
|
Mallorca 3-0 PSG
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn