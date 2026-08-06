Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI

07/08
01:45

Bristol City - Walsall

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

06/08
22:00

KuPS - CS Universitatea Craiova

06/08
23:00

Jagiellonia Bialystok - Rangers FC

Lincoln Red Imps - Omonia Nicosia

Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia

07/08
00:00

Lech Poznan - KI Klaksvik

Hradec Kralove - Besiktas

Red Bull Salzburg - Pafos FC

07/08
00:45

PAOK Thessaloniki - RSC Anderlecht

07/08
01:00

Thun - Vikingur Reykjavik

07/08
02:00

Benfica - Heart of Midlothian

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

06/08
22:00

Inter Turku - Vaduz

06/08
23:00

Paide Linnameeskond - Rapid Wien

HJK Helsinki - Motherwell

FK Jablonec - FK Rigas Futbola Skola

FC Noah - Sion

06/08
23:30

CFR Cluj - Tromso

07/08
00:00

Debreceni VSC - FC Copenhagen

Rakow Czestochowa - Hammarby

Zalgiris Vilnius - Hajduk Split

Riga FC - ETO FC Gyor

IFK Goteborg - KAA Gent

Inter Club D Escaldes - Flora Tallinn

Dinamo Kiev - FK Qarabag

07/08
00:30

Beitar Jerusalem - Austria Wien

07/08
01:00

Hapoel Tel Aviv - GKS Katowice

Ajax - Shelbourne

Twente - DAC Dunajska Streda

07/08
01:30

FK Borac Banja Luka - FC Maxline Vitebsk

Valur - Nordsjaelland

Sporting Braga - Dinamo Minsk

Lugano - NSI Runavik

07/08
01:45

HNK Rijeka - Ilves Tampere

Bohemians - Midtjylland

07/08
02:00

SP Tre Fiori - Drita Gjilan

FK Partizan - Tobol Kostanay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

05/08
23:30

AGF Aarhus 2-1 Sabah Baku  

06/08
01:00

Fenerbahce 2-0 Sturm Graz

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

06/08
01:15

Ferencvarosi TC 1-0 Gornik Zabrze

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

06/08
00:00

Brann 0-1 Apollon Limassol

06/08
01:30

Panathinaikos 1-1 CSKA Sofia

LEAGUES CUP 2026 – VÒNG LOẠI

06/08
06:30

Inter Miami - Atletico San Luis

Orlando City SC - Monterrey

06/08
07:30

Nashville SC - Club Leon

Dallas - Queretaro

06/08
09:00

Deportivo Toluca - Seattle Sounders

06/08
09:30

Los Angeles - Guadalajara Chivas

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

05/08
15:00

Villarreal 1-0 Levante

05/08
18:00

AC Milan 1-1 Inter

K-League Stars 1-3 Manchester City

05/08
18:30

Chelsea 0-1 Juventus

06/08
01:30

Arsenal 1-3 Betis

06/08
02:00

Mallorca 3-0 PSG

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