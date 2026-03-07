Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - BẢNG C

07/03

12:00

Nữ Việt Nam - nữ Đài Loan (TQ)

VTV7, TV360

07/03

18:00

Nữ Nhật Bản - nữ Ấn Độ 

VTV7, TV360

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 15

07/03

17:00

Hoàng Anh Gia Lai - Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV7, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV

07/03

18:00

Ninh Bình - SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV 360+11

07/03

18:00

Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng

FPT Play, TV360+9

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 5

07/03

19:15

Mansfield - Arsenal

08/03

00:45

Wrexham - Chelsea

08/03

03:00

Newcastle - Manchester City

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27

07/03

20:00

Osasuna - Mallorca

SCTV 15

07/03

22:15

Levante - Girona

SCTV 15

08/03

00:30

Atletico Madrid - Sociedad

SCTV 22

08/03

03:00

Athletic Bilbao - Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28

07/03

21:00

Cagliari - Como

ON FOOTBALL

08/03

00:00

Atalanta - Udinese

ON FOOTBALL

08/03

02:45

Juventus - Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 25

07/03

21:30

Freiburg - Leverkusen

TV 360

Heidenheim - Hoffenheim

TV 360

Mainz - Stuttgart

TV 360

RB Leipzig - Augsburg

TV 360

Wolfsburg - Hamburg

TV 360

08/03

00:30

Koln - Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 25

07/03

23:00

Nantes - Angers

ON SPORTS NEWS

08/03

01:00

Auxerre - Strasbourg

ON SPORTS NEWS

08/03

03:05

Toulouse - Marseille

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

08/03

02:30

New York City - Orlando City

08/03

04:30

DC Utd - Inter Miami

08/03

07:30

Atlanta Utd - Real Salt Lake

Charlotte - Austin

Columbus Crew - Chicago Fire

Philadelphia Union - SJ Earthquakes