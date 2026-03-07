|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - BẢNG C
|
07/03
12:00
|
Nữ Việt Nam - nữ Đài Loan (TQ)
|
VTV7, TV360
|
07/03
18:00
|
Nữ Nhật Bản - nữ Ấn Độ
|
VTV7, TV360
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 15
|
07/03
17:00
|
Hoàng Anh Gia Lai - Công an TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, VTV7, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV
|
07/03
18:00
|
Ninh Bình - SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV 360+11
|
07/03
18:00
|
Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng
|
FPT Play, TV360+9
|
CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 5
|
07/03
19:15
|
Mansfield - Arsenal
|
08/03
00:45
|
Wrexham - Chelsea
|
08/03
03:00
|
Newcastle - Manchester City
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27
|
07/03
20:00
|
Osasuna - Mallorca
|
SCTV 15
|
07/03
22:15
|
Levante - Girona
|
SCTV 15
|
08/03
00:30
|
Atletico Madrid - Sociedad
|
SCTV 22
|
08/03
03:00
|
Athletic Bilbao - Barcelona
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28
|
07/03
21:00
|
Cagliari - Como
|
ON FOOTBALL
|
08/03
00:00
|
Atalanta - Udinese
|
ON FOOTBALL
|
08/03
02:45
|
Juventus - Pisa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 25
|
07/03
21:30
|
Freiburg - Leverkusen
|
TV 360
|
Heidenheim - Hoffenheim
|
TV 360
|
Mainz - Stuttgart
|
TV 360
|
RB Leipzig - Augsburg
|
TV 360
|
Wolfsburg - Hamburg
|
TV 360
|
08/03
00:30
|
Koln - Dortmund
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 25
|
07/03
23:00
|
Nantes - Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
08/03
01:00
|
Auxerre - Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
08/03
03:05
|
Toulouse - Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026
|
08/03
02:30
|
New York City - Orlando City
|
08/03
04:30
|
DC Utd - Inter Miami
|
08/03
07:30
|
Atlanta Utd - Real Salt Lake
|
Charlotte - Austin
|
Columbus Crew - Chicago Fire
|
Philadelphia Union - SJ Earthquakes
- 24h qua
