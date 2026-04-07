Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT

08/04

02:00

Real Madrid - Bayern Munich

TV 360

Sporting Lisbon - Arsenal

ON FOOTBALL

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

08/04

00:00

Nordsjaelland - Brondby

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 3

08/04

00:00

Aalesund - Fredrikstad

KFUM Oslo - Sandefjord

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 41

08/04

02:00

Wrexham - Southampton

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

08/04

05:00

Barracas Central - Vasco da Gama

Independiente Petrolero - Racing Club

08/04

07:00

O Higgins - Millonarios

08/04

07:30

Boston River - Sao Paulo

08/04

09:00

Alianza Atletico - Tigre

CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026 – TỨ KẾT

08/04

07:00

Nashville - Club America

08/04

09:00

Los Angeles FC - Cruz Azul

GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á 2026

06/04
12:30

Indonesia 7-0 Brunei

TV360

06/04
15:00

Australia 2-1 Malaysia

TV360

06/04
17:30

Việt Nam 4-0 Myanmar

TV360

06/04
20:00

Thái Lan 4-1 Timor Leste

TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 30

07/04
02:00

 Girona 1-0 Villarreal

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 31

06/04
17:30

 Udinese 0-0 Como

ON SPORTS +

06/04
20:00

 Lecce 0-3 Atalanta

ON SPORTS +

06/04
23:00

 Juventus 2-0 Genoa

ON SPORTS +

07/04
01:45

 Napoli 1-0 AC Milan

ON SPORTS +

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 28

07/04
00:45

 Arouca 3-2 Estoril

07/04
02:45

 Casa Pia 1-1 Benfica

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 40

06/04
18:30

 Portsmouth 2-2 Oxford Utd

06/04
19:00

 Millwall 1-2 Norwich

06/04
21:00

 Ipswich 2-1 Birmingham

 Bristol City 1-0 Sheffield Utd

 Derby 2-0 Stoke

 Sheffield Wed 1-1 Leicester

 Watford 1-1 Charlton

 Blackburn 0-0 West Brom

 Preston 1-1 QPR

06/04
23:30

 Swansea 2-2 Middlesbrough

07/04
02:00

 Hull 0-0 Coventry