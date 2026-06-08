Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

08/06
20:00

U19 Thái Lan vs U19 Malaysia

TV360

08/06
20:00

U19 Singapore vs U19 Brunei

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

09/06
01:45

Hà Lan - Uzbekistan

09/06
02:10

Pháp - Bắc Ireland

09/06
09:00

Peru - Tây Ban Nha

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

07/06
20:00

U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia

TV360

07/06
20:00

U19 Timor-Leste 1-3 U19 Myanmar

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

07/06
20:00

Kenya 4-0 Lesotho

07/06
23:30

Đan Mạch 2-1 Ukraine

 Huỷ

08/06
01:00

Kosovo 3-0 Andorra

08/06
01:45

Croatia 2–1 Slovenia

08/06
02:00

Morocco 1–1 Na Uy

Hy Lạp 0-1 Italia

08/06
03:00

Ecuador 3–0 Guatemala

08/06
06:00

Colombia – Jordan 