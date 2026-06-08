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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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08/06
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U19 Thái Lan vs U19 Malaysia
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TV360
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08/06
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U19 Singapore vs U19 Brunei
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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09/06
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Hà Lan - Uzbekistan
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09/06
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Pháp - Bắc Ireland
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09/06
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Peru - Tây Ban Nha
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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07/06
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U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia
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TV360
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07/06
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U19 Timor-Leste 1-3 U19 Myanmar
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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07/06
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Kenya 4-0 Lesotho
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07/06
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Đan Mạch 2-1 Ukraine
|Huỷ
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08/06
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Kosovo 3-0 Andorra
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08/06
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Croatia 2–1 Slovenia
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08/06
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Morocco 1–1 Na Uy
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Hy Lạp 0-1 Italia
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08/06
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Ecuador 3–0 Guatemala
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08/06
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Colombia – Jordan