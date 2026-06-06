Tại World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với các đối thủ Uruguay, Cape Verde (Cabo Verde) và Ả Rập Xê Út.

Dưới đây là lịch thi đấu vòng bảng chi tiết của tuyển Tây Ban Nha được cập nhật theo giờ Việt Nam: