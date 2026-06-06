Lịch thi đấu World Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu bảng K World Cup 2026, theo giờ Việt Nam, đầy đủ và chính xác.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với các đối thủ Uruguay, Cape Verde (Cabo Verde) và Ả Rập Xê Út.
Dưới đây là lịch thi đấu vòng bảng chi tiết của tuyển Tây Ban Nha được cập nhật theo giờ Việt Nam:
|Lượt trận
|Ngày thi đấu
|Giờ thi đấu (VN)
|Trận đấu
|Sân vận động
|Kênh trực tiếp
|Lượt 1
|15/06/2026
|23:00
|Tây Ban Nha vs Cape Verde
|Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ)
|VTV
|Lượt 2
|21/06/2026
|23:00
|Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út
|Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ)
|VTV
|Lượt 3
|27/06/2026
|07:00
|Uruguay vs Tây Ban Nha
|Estadio Guadalajara (Mexico)
|VTV
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