Tại World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với các đối thủ Uruguay, Cape Verde (Cabo Verde) và Ả Rập Xê Út.
Dưới đây là lịch thi đấu vòng bảng chi tiết của tuyển Tây Ban Nha được cập nhật theo giờ Việt Nam:
Lượt trận Ngày thi đấu Giờ thi đấu (VN) Trận đấu Sân vận động Kênh trực tiếp
Lượt 1 15/06/2026 23:00 Tây Ban Nha vs Cape Verde Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) VTV
Lượt 2 21/06/2026 23:00 Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) VTV
Lượt 3 27/06/2026 07:00 Uruguay vs Tây Ban Nha Estadio Guadalajara (Mexico) VTV

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Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026