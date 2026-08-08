Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG B

08/08
20:00

 Thái Lan - Myanmar VTV6, FPT PLAY
Malaysia - Philippines VTV6, FPT PLAY

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

08/08
17:00

Lens - Sunderland

08/08
17:30

Freiburg - Strasbourg

08/08
18:00

Juventus - Inter

08/08
19:00

Chelsea - AC Milan

08/08
20:00

Hamburger SV - Lille

Leeds - RB Leipzig

08/08
20:30

Leverkusen - Sevilla

Cologne - Real Sociedad

Freiburg - Strasbourg

08/08
21:00

Brighton - AS Roma

Totenham - Getafe

08/08
22:00

Manchester Utd - PSG

Stuttgart - Everton

Angers - Lorient

09/08
00:00

Ferencvaros - Real Madrid

09/08
01:00

Galatasaray - Villarreal

Osasuna - Al Ain

09/08
01:30

Betis - Bournemouth

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
07/08
20:00		 Singapore 1-1 Indonesia VTV6, FPT PLAY
Việt Nam 3-1 Campuchia VTV6, FPT PLAY

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

07/08
19:00

 Bayern Munich 2-1 Aston Villa

08/08
00:00

 Fulham 1-2 Crystal Palace

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI

08/08
01:45

 Wolverhampton Wanderers 3-1 Port Vale

Wycombe Wanderers 1-2 Stevenage

08/08
02:00

Middlesbrough 1-0 Wrexham

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