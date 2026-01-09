|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG B
|
9/01
|
U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
9/01
|
U23 Ả Rập Xê Út - U23 Jordan
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
10/01
|
Getafe - Real Sociedad
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 16
|
10/01
|
Frankfurt - Dortmund
|
TV 360
|
FA CUP 2025/26 – VÒNG 1/32
|
10/01
|
Wrexham - Nottingham Forest
|
Milton Keynes Dons - Oxford United
|
Port Vale - Fleetwood Town
|
Preston North End - Wigan Athletic
|
AFCON 2025 – VÒNG TỨ KẾT
|
09/01
|
Mali - Senegal
|
10/01
|
Morocco - Cameroon
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 18
|
10/01
|
NEC Nijmegen - Utrecht
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
|
10/01
|
Cadiz - Sporting Gijon
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 12
|
09/01
|
Brisbane Roar - Auckland
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14
|
09/01
|
Al Khaleej - Damac
|
09/01
|
Al Taawoun - Al Shabab
|
10/01
|
Al Kholood - Al Ittihad
|
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21
|
09/01
03:00
|
Arsenal 0-0 Liverpool
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19
|
09/01
00:30
|
Cremonese 2-2 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
09/01
02:45
|
AC Milan 1-1 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
09/01
02:00
|
Atletico Madrid 1-2 Real Madrid
|
SIÊU CÚP PHÁP 2025/26 – CHUNG KẾT
|
09/01
01:00
|
PSG 2-2 Marseille (pen 4-1)
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14
|
08/01
21:55
|
Al Hilal 3-0 Al Hazm
|
09/01
00:30
|
Al Najma 3-4 Al Ettifaq
|
Al Nassr 1-2 Al Qadsiah