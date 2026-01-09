Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG B

9/01  
21:00

U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

9/01  
23:30

U23 Ả Rập Xê Út - U23 Jordan

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18

10/01  
03:00

Getafe - Real Sociedad

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 16

10/01  
02:30

Frankfurt - Dortmund

TV 360

FA CUP 2025/26 – VÒNG 1/32

10/01  
02:30

Wrexham - Nottingham Forest

Milton Keynes Dons - Oxford United

Port Vale - Fleetwood Town

Preston North End - Wigan Athletic

AFCON 2025 – VÒNG TỨ KẾT

09/01  
23:00

Mali - Senegal

10/01  
02:00

Morocco - Cameroon

VĐQG  HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 18

10/01  
02:00

NEC Nijmegen - Utrecht

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

10/01  
02:30

Cadiz - Sporting Gijon

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 12

09/01  
15:35

Brisbane Roar - Auckland

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14

09/01  
20:10

Al Khaleej - Damac

09/01 
 22:05

Al Taawoun - Al Shabab

10/01 
 00:30

Al Kholood - Al Ittihad

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21

09/01

03:00

Arsenal 0-0 Liverpool

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19

09/01

00:30

Cremonese 2-2 Cagliari

ON FOOTBALL

09/01

02:45

AC Milan 1-1 Genoa

ON FOOTBALL

SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

09/01

02:00

Atletico Madrid 1-2 Real Madrid

SIÊU CÚP PHÁP 2025/26 – CHUNG KẾT

09/01

01:00

PSG 2-2 Marseille (pen 4-1)

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14

08/01

21:55

Al Hilal 3-0 Al Hazm

09/01

00:30

Al Najma 3-4 Al Ettifaq

Al Nassr 1-2 Al Qadsiah