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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
09/08
20:00
|
Arsenal - Dortmund
|
09/08
20:30
|Liverpool - Monaco
|
09/08
22:30
|Marseille - Ath Bilbao
|
LỊCH THI ĐẤU CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI
|
09/08
22:00
|Mansfield Town - Sheffield United
|
09/08
17:15
|
Sparta Rotterdam - Feyenoord
|
09/08
19:30
|
Groningen – Utrecht
|PEC Zwolle - Ajax
|
09/08
21:45
|
SC Heerenveen - Twente
|
LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 1
|
10/08
00:00
|Porto - FC Alverca
|
10/08
02:30
|
Gil Vicente - Rio Ave
|
Benfica - Academico Viseu
|
Moreirense - Sporting Braga
|
LỊCH THI ĐẤU VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 2
|
09/08
19:30
|
Kilmarnock - Celtic
|
09/08
21:00
|
Motherwell - Falkirk
|
Heart - Dundee United
|
09/08
22:00
|
Rangers FC - Hibernian
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG NA UY 2026/27 – VÒNG 17
|
09/08
19:30
|Lillestrom - Rosenborg
|
09/08
22:00
|
Ham-Kam - Aalesund
|
10/08
00:15
|
Kristiansund BK - Molde
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
ASEAN CUP 2026 - BẢNG B
|
08/08
|Thái Lan 2-0 Myanmar
|VTV6, FPT PLAY
|Malaysia 1-0 Philippines
|VTV6, FPT PLAY
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
08/08
|
Lens 0-2 Sunderland
|
08/08
|
Freiburg 2-0 Strasbourg
|
08/08
|
Juventus 1-2 Inter
|
08/08
|
Chelsea 3-0 AC Milan
|
08/08
|
Hamburger SV 2-2 Lille
|
Leeds 2-0 RB Leipzig
|
08/08
|
Leverkusen 2-1 Sevilla
|
Cologne 2-1 Real Sociedad
|
Freiburg 2-0 Strasbourg
|
08/08
|
Brighton 3-0 AS Roma
|
Totenham 1-1 Getafe
|
08/08
|
Manchester Utd 1-1 PSG
|
Stuttgart 3-1 Everton
|
Angers 2-1 Lorient
|
09/08
|
Ferencvaros 1-2 Real Madrid
|
09/08
|
Galatasaray 1-2 Villarreal
|
Osasuna 0-2 Al Ain
|
09/08
|
Betis 2-2 Bournemouth
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